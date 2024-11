Zelenský pricestuje do Budapešti na summit, pozvali ho Orbán a Michel

Budapešť 7. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestuje vo štvrtok do Budapešti na summit Európskeho politického spoločenstva (EPC) na pozvanie maďarského premiéra Viktora Orbána a končiaceho predsedu Európskej rady Charlesa Michela. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ukrajinský prezident to potvrdil v stredu vo videoposolstve s poznámkou, že toto podujatie by mohlo byť dejiskom dôležitých diplomatických rokovaní.



Na 5. summit EPC pricestujú hlavy štátov a predsedovia vlád 47 krajín Európy, z ktorých 26 lídrov členských krajín Európskej únie vrátane slovenského premiéra Roberta Fica zostane v piatok na neformálny summit Únie. Maďarsko je v druhom polroku tohto roka predsedajúcou krajinou v Rade EÚ.



Na summite EPC budú popri predstaviteľoch EÚ aj lídri takmer všetkých európskych krajín, spolu s britským premiérom Keirom Starmerom a tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom.