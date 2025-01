Zelenskyj: Ukrajina sa nevzdá nárokov na územia okupované Ruskom

Kyjev/Praha/Davos 22. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že Ukrajina sa nevzdá právnych nárokov na svoje územia, ktoré sú momentálne okupované Ruskom, aj keby ju o to požiadali "všetci spojenci sveta".



Podľa stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) to Zelenskyj uviedol počas stretnutia so zástupcami Medzinárodnej mediálnej rady, v ktorej sú zastúpení šéfredaktori popredných médií. Ich stretnutie sa konalo v rámci Svetového ekonomického fóra (WEF) vo švajčiarskom Davose, píše TASR.



"Pre nás vždy budú okupovanými územiami, kým sa tam nevrátime," zdôraznil Zelenskyj, pričom mal na mysli Ruskom anektovaný Krymský polostrov, ako aj časti územia viacerých oblastí na východe a juhu Ukrajiny. Podľa RFE/RL Rusko momentálne okupuje asi 20 percent medzinárodne uznaného územia Ukrajiny.



Rusko považuje Krym a štyri oblasti Ukrajiny za svoje územia. RFE/RL uviedla, že z vyjadrenia niektorých ukrajinských predstaviteľov vyplýva, že Kyjev by výmenou za bezpečnostné záruky pre Ukrajinu mohol byť pripravený vzdať sa plánu na vrátenie svojich území vojenskou silou. Počíta sa však s tým, že Ukrajina ich neskôr získa späť diplomatickou cestou, píše RFE/RL.



Zelenskyj v rozhovore s novinármi potvrdil, že ukončenie "aktívnej fázy vojny" je pre Ukrajinu prioritou.



RFE/RL doplnila, že mnohé médiá písali o možnosti "zmraziť" konflikt na Ukrajine pozdĺž frontovej línie, a špekulovali, že ide o možnú súčasť mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Trump po nástupe do úradu opäť vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine a zároveň pohrozil Rusku sankciami, ak nebude rokovať. Nový minister zahraničných vecí USA Marco Rubio zase povedal, že ukončenie vojny si bude vyžadovať výrazné ústupky od oboch strán.



Zelenskyj v rozhovore vyjadril názor, že akákoľvek mierová dohoda uzavretá s Ruskom by vyžadovala, aby na jej implementáciu dohliadalo najmenej 200.000 príslušníkov európskych mierových síl. Agentúra Reuters poznamenala, že toto číslo približne zodpovedá počtu príslušníkov ozbrojených síl Francúzska.



Francúzsko a Británia údajne diskutovali o možnosti vyslania mierových síl na Ukrajinu, ale zatiaľ k tomu neexistujú žiadne konkrétne plány, pripomenula stanica RFE/RL.