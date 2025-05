Zelenskyj a európski lídri sa dohodli na prímerí, Rusku hrozia sankcie

Kyjev 10. mája (TASR) - Ukrajina a lídri Francúzska, Nemecka, Británie a Poľska sa v sobotu dohodli na bezpodmienečnom 30-dňovom prímerí s platnosťou od pondelka 12. mája. Rusko vyzvali, aby s prímerím súhlasilo, v opačnom prípade mu pohrozili novými „masívnymi“ sankciami na energetický a bankový sektor. Lídri tzv. koalície ochotných a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to v sobotu oznámili po rokovaní v Kyjeve, píše TASR podľa denníka The Guardian.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, nemecký kancelár Friedrich Merz a poľský premiér Donald Tusk sa v sobotu stretli so Zelenským v Kyjeve. Pred zmieneným oznámením absolvovali ešte aj spoločný telefonický rozhovor s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.



Starmer na následnej spoločnej tlačovej konferencii povedal, že lídri požadujú „bezpodmienečné prímerie“ a ak s ním ruský prezident Vladimir Putin nebude súhlasiť, zareagujú - aj spolu s USA - a posilnia sankcie a vojenskú pomoc Ukrajine, aby Rusko znovu dostali k rokovaciemu stolu.



Trump a jeho administratíva uviedli, že 30-dňové prímerie by mohlo byť prvým krokom na ceste k udržateľnej mierovej dohode, pripomína The Guardian. Ukrajina avizovala, že je pripravená prímerie zaviesť, Rusko ho však dosiaľ odmietalo s tým, že tak urobí len vtedy, ak prestane Západ dodávať Ukrajine zbrane.