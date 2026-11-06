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Zelenskyj a Kličko sa vzájomne obviňujú zo zlyhaní pri obrane Kyjeva
Pred nadchádzajúcou zimou je trojmiliónové mesto pravidelným terčom ruských útokov zameraných na energetickú infraštruktúru.
Autor TASR
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Kyjev 6. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a starosta Kyjeva Vitalij Kličko sa v piatok navzájom obvinili zo zlyhaní pri zabezpečení obrany hlavného mesta pred ruskými útokmi, ktoré spôsobujú výpadky dodávok elektriny a vody. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Pred nadchádzajúcou zimou je trojmiliónové mesto pravidelným terčom ruských útokov zameraných na energetickú infraštruktúru. Ukrajina má pritom nedostatok systémov protivzdušnej obrany aj munície na ničenie rakiet a dronov. Na mnohých miestach sa preto musia spoliehať na generátory a výpadky dodávok vody často trvajú celé hodiny. Moskva začala útočiť aj na mosty cez rieku Dneper, čo narušuje dopravu a výpadky prúdu komplikujú aj prevádzku metra.
„Ide o dôsledky neúspešnej realizácie rozhodnutí na úrovni mesta týkajúcich sa príprav na vykurovaciu sezónu, ako aj ruskej operácie zameranej proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre,“ napísal Zelenskyj na sieti X.
Kličko na to reagoval videom, v ktorom naznačil, že vláda „cynicky“ otáľala so schválením plánu odolnosti pre mesto. „Pri takejto intenzite nepriateľských útokov a bez ochrany kľúčových zariadení systémami protivzdušnej obrany je obnovenie, stabilná prevádzka a samotná existencia týchto zariadení vážne ohrozená,“ povedal.
Podľa Reuters sú vzťahy medzi oboma politikmi dlhodobo napäté. Zelenskyj v minulosti kritizoval vedenie hlavného mesta za stav protileteckých krytov. Kličko obviňuje Zelenského z toho, že sa snaží získať politické body tým, že naňho útočí. Starosta Kyjeva vo štvrtok uviedol, že požiadal o spoločné stretnutie, odpoveď však nedostal.
V rozhovore s novinármi Zelenskyj uviedol, že spolupráca medzi Kličkom a predstaviteľmi prezidentovi podriadenej vojenskej správy Kyjeva je náročná. „Hneď ako začneme s niektorými vedúcimi pracovníkmi hovoriť o tom, ako posilniť Kyjev, primátor naberie dojem, že ho niekto chce nahradiť,“ citovala Zelenského verejnoprávna stanica Suspilne.
Pred nadchádzajúcou zimou je trojmiliónové mesto pravidelným terčom ruských útokov zameraných na energetickú infraštruktúru. Ukrajina má pritom nedostatok systémov protivzdušnej obrany aj munície na ničenie rakiet a dronov. Na mnohých miestach sa preto musia spoliehať na generátory a výpadky dodávok vody často trvajú celé hodiny. Moskva začala útočiť aj na mosty cez rieku Dneper, čo narušuje dopravu a výpadky prúdu komplikujú aj prevádzku metra.
„Ide o dôsledky neúspešnej realizácie rozhodnutí na úrovni mesta týkajúcich sa príprav na vykurovaciu sezónu, ako aj ruskej operácie zameranej proti ukrajinskej energetickej infraštruktúre,“ napísal Zelenskyj na sieti X.
Kličko na to reagoval videom, v ktorom naznačil, že vláda „cynicky“ otáľala so schválením plánu odolnosti pre mesto. „Pri takejto intenzite nepriateľských útokov a bez ochrany kľúčových zariadení systémami protivzdušnej obrany je obnovenie, stabilná prevádzka a samotná existencia týchto zariadení vážne ohrozená,“ povedal.
Podľa Reuters sú vzťahy medzi oboma politikmi dlhodobo napäté. Zelenskyj v minulosti kritizoval vedenie hlavného mesta za stav protileteckých krytov. Kličko obviňuje Zelenského z toho, že sa snaží získať politické body tým, že naňho útočí. Starosta Kyjeva vo štvrtok uviedol, že požiadal o spoločné stretnutie, odpoveď však nedostal.
V rozhovore s novinármi Zelenskyj uviedol, že spolupráca medzi Kličkom a predstaviteľmi prezidentovi podriadenej vojenskej správy Kyjeva je náročná. „Hneď ako začneme s niektorými vedúcimi pracovníkmi hovoriť o tom, ako posilniť Kyjev, primátor naberie dojem, že ho niekto chce nahradiť,“ citovala Zelenského verejnoprávna stanica Suspilne.