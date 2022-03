Zelenskyj a Kuleba lobujú za bezletovú zónu i za dodávku lietadiel

Kyjev/Korczowa 5. marca (TASR) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v sobotu vyhlásil, že Ukrajina potrebuje na obranu pre ruskou inváziou bojové lietadlá a systémy protivzdušnej obrany. Odmietavý postoj aliancie NATO k požiadavke Kyjeva vyhlásiť nad Ukrajinou bezletovú zónu Kuleba označil za "prejav slabosti".



"Nie je žiadnym tajomstvom, že najviac potrebujeme stíhačky, útočné lietadlá a systémy protivzdušnej obrany," povedal Kuleba v sobotu ministrovi zahraničných vecí USA Antonymu Blinkenovi.



Ich rozhovor sa uskutočnil v sobotu, v 10. deň ruskej invázie, na poľsko-ukrajinskom hraničnom priechode Korczowa-Krakovec. Sprevádzali ho prísne bezpečnostné opatrenia, dodala agentúra AFP.



O pomoc pri presadzovaní snáh o vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou žiadal v sobotu amerických senátorov aj ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj. S odvolaním sa na dobre informovaný zdroj to v sobotu uviedla spravodajská televízia CNN.



Ruský prezident Vladimir Putin medzičasom v sobotu vyhlásil, že "akákoľvek krajina, ktorá vyhlási bezletovú zónu nad Ukrajinou, sa priamo zapojí do ozbrojeného konfliktu s Ruskom".



NATO v piatok odmietlo výzvy ukrajinských činiteľov na zriadenie bezletovej zóny nad Ukrajinou. Západní spojenci však Putina varovali pred novými sankciami, ak nezastaví vojnové ťaženie na Ukrajine.



O prísnejšie sankcie voči Rusku žiadal v sobotu aj Zelenskyj, ktorý sa domnieva, že reštrikcie by sa mali dotknúť aj sektora energetiky.



Poďakoval sa za doterajšiu podporu zo strany Spojených štátov, ale upozornil, že Ukrajina a jej ozbrojené sily potrebujú ďalšiu pomoc, keďže čelia ruskej invázii.



Podľa nemenovaného senátora Zelenskyj v tejto súvislosti obhajoval zákaz dovozu ruskej ropy, pozastavenie všetkých obchodných transakcií – ako Visa a Mastercard – a vyzval zákonodarcov, aby pomohli Ukrajine získať viac lietadiel, na ktorých ukrajinskí piloti absolvovali výcvik a mohli by s nimi okamžite lietať.



Podľa senátora Zelenskyj dodal, že Ukrajinci "budú bojovať a lietať", ale že on pre nich "potrebuje lietadlá".



CNN poznamenala, že viacerí z amerických politikov sa so Zelenským lúčili pozdravom "Sláva Ukrajine" (Slava Ukraini). Ukrajinského prezidenta toto ich gesto zjavne dojalo, dodala CNN.