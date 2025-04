Zelenskyj a Macron diskutovali v Ríme o ďalšom mierovom úsilí

Kyjev 26. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj diskutoval v sobotu so svojím francúzskym náprotivkom Emmanuelom Macronom o ďalšom „mierovom úsilí“, oznámilo ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí. K schôdzke došlo v Ríme, kde obaja štátnici pricestovali na pohreb pápeža Františka, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Schôdzku Macron - Zelenskyj potvrdil na sociálnej sieti X šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha. Došlo k nej niekoľko hodín po tom, čo sa ukrajinský prezident stretol so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom.



Hovorkyňa Európskej komisie (EK) Paula Pinhová podľa agentúry AFP tiež uviedla, že Zelenskyj má v sobotu v popoludňajších hodinách naplánované stretnutie aj so šéfkou EK Ursulou von der Leyenovou.



Kancelária ukrajinského prezidenta ďalej uviedla, že vo Vatikáne sa pred Františkovým pohrebom spoločne stretli Zelenskyj, Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron i britský premiér Keir Starmer.



Biely dom v reakcii na schôdzku Trump-Zelenskyj uviedol, že prezidenti mali spolu „veľmi produktívnu diskusiu“.



Stanica CNN konštatuje, že k sobotňajšiemu stretnutiu došlo v čase naliehavého úsilia zo strany Bieleho domu dosiahnuť mierovú dohodu medzi Kyjevom a Moskvou.