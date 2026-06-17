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Zelenskyj a Módí sa stretli popri summite G7

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Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v utorok 16. júna 2026 zúčastňuje na samite G7 v Evian-les-Bains vo Francúzsku. Foto: TASR/AP

Ukrajina sa od ruskej invázie v roku 2022 snaží prehlbovať vzťahy s krajinami globálneho Juhu, najmä s tými, s ktorými mala Moskva už od sovietskej éry silné väzby.

Autor TASR
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Évian-les-Bains 17. júna (TASR) - V záverečný deň summitu zoskupenia G7 sa v stredu vo francúzskom Évian-les-Bains stretli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a indický premiér Naréndra Módí. Zelenskyj vyjadril nádej, že užšie vzťahy a realizácia spoločných projektov posilnia obe krajiny. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Je dôležité, že indický premiér prejavil záujem o rozvoj vzájomne prospešných vzťahov s Ukrajinou a uvedomuje si, že toto partnerstvo môže posilniť našich občanov,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti. Módí zdôraznil, že India „bude vždy na strane mieru a bude klásť hodnoty humanity nad všetko ostatné“.

Ukrajina sa od ruskej invázie v roku 2022 snaží prehlbovať vzťahy s krajinami globálneho Juhu, najmä s tými, s ktorými mala Moskva už od sovietskej éry silné väzby.

India sa ku konfliktu na Ukrajine stavia neutrálne, zároveň je jedným z najväčších dovozcov ruskej ropy. Moskva ziskami z predaja financuje svoju vojnu proti Ukrajine. Tú Módí opakovane odsúdil a vyzval na jej ukončenie.
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