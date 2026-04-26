Nedela 26. apríl 2026
Zelenskyj a Sanduová rokovali o spolupráci svojich krajín

Na snímke ukrajinský prezident Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Kyjev 26. apríla (TASR) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová v nedeľu počas návštevy v Kyjeve rokovala s ukrajinským prezidentom Volodymyr Zelenskyj najmä o bezpečnosti, cezhraničnej spolupráci, ochrane a rozvoji infraštruktúry a energetiky, ako aj o spoločnej ceste do Európskej únie.

Na margo toho Zelenskyj vo svojom príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že cieľom je čo najskôr otvoriť všetkých šesť rokovacích klastrov a dosiahnuť členstvo v EÚ ako spoločný úspech Ukrajiny, Moldavska a celej Únie.

Ukrajina podľa Zelenského bude Moldavsko naďalej podporovať v bezpečnostných otázkach, najmä v súvislosti s odštiepeneckým regiónom Podnestersko. Kyjev je zároveň pripravený rozvíjať aj trojstranné formáty spolupráce s Moldavskom a Rumunskom.

Zelenskyj sa poďakoval Sanduovej a Moldavsku za podporu Ukrajiny a spoluprácu, ktorá podľa neho posilňuje celý región.

Ocenil, že Sanduovej návšteva sa uskutočnila v deň, keď si Ukrajina i svet pripomínajú 40. výročie havárie v Černobyľskej jadrovej elektrárni a „obrovskú solidaritu a obetavosť našich ľudí, vďaka ktorým bolo možné ochrániť našu krajinu, celý náš región, celú Európu aj svet pred ešte väčšou radiačnou katastrofou.“

Sanduová, ktorá má okrem Kyjeva v programe návštevy aj miesto spomínanej tragédie - Černobyľ, zdôraznila, že katastrofy ako černobyľská nepoznajú hranice a solidarita by ich tiež poznať nemala.

Moldavsko stojí na strane tých, ktorí budujú, nie ničia,“ uviedla Sanduová a poďakovala sa Ukrajine za odpor, ktorý kladie agresorovi a ktorým podľa nej chráni aj Moldavsko.

Na spoločnej tlačovej konferencii ukrajinský prezident zároveň oznámil, že k programu známeho ako Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny (PURL), v ktorého rámci spojenecké štáty financujú americké zbrane a muníciu pre Ukrajinu, sa pridali tri ďalšie krajiny. O ktoré štáty ide, Zelenskyj nekonkretizoval.
