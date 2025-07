Zelenskyj a Starmer telefonovali o pomoci Ukrajine

Kyjev 7. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok v telefonáte s britským premiérom Keirom Starmerom diskutoval aj o príprave stretnutia predstaviteľov „koalície ochotných“, ktoré sa podľa neho má konať v Ríme o niekoľko dní. Zelenskyj o tom informoval na platforme Facebook, píše TASR.



„Snažíme sa o to, aby prijaté rozhodnutia boli čo najdôraznejšie,“ ozrejmil Zelenskyj.



Uviedol tiež, že Starmer vyjadril Ukrajine sústrasť v súvislosti pokračujúcimi ruskými útokmi na Ukrajinu. Rokovali tiež o tom, čo ešte možno urobiť na podporu Ukrajiny. „Diskutovali sme aj o ďalšom financovaní, ktoré má byť poskytnuté tento mesiac na domácu výrobu dronov na Ukrajine, predovšetkým stíhacích dronov,“ doplnil Zelenskyj podľa denníka The Guardian.



Ako ďalej uviedol Zelenskyj, so Starmerom sa zhodli na potrebe pracovať na posilnení ďalších formátov spolupráce s kľúčovými partnermi najmä v ramsteinskom formáte a so zameraním na ochranu životov Ukrajincov pred útokmi Ruska.



Agentúra AP s odvolaním sa na ukrajinské úrady doplnila, že útoky ruskej armády na Ukrajinu si za posledných 24 hodín v rôznych regiónoch Ukrajiny vyžiadali životy najmenej 11 civilistov a viac ako 80 zranených vrátane siedmich detí.



Terčom útokov boli v pondelok aj armádne náborové centrá v mestách Charkov a Záporožie, čo si ukrajinské vládne zdroje vysvetľujú ako pokus Ruska o zmarenie mobilizácie na Ukrajine. V uplynulých dňoch boli totiž pri útokoch ruskej armády zasiahnuté takéto centrá aj v mestách Poltava, Kryvyj Rih a Kremenčuk.