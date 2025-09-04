< sekcia Zahraničie
Zelenskyj a Trump hovorili o sankciách proti Rusku
Telefonát medzi Trumpom, Zelenským a európskymi lídrami sa uskutočnil po stretnutí koalície ochotných v Paríži, infomruje TASR podľa správ agentúr AFP a Reutes.
Autor TASR
Kyjev 4. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval, že vo štvrtkovom telefonáte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami diskutovali o sankciách voči Rusku a ochrane ukrajinského vzdušného priestoru.
„Hovorili sme o tom, ako posunúť situáciu k skutočnému mieru. Preberali sme rôzne možnosti, pričom najdôležitejšie je vyvíjať tlak pomocou silných opatrení, predovšetkým ekonomických, aby sa vojna ukončila,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach. „Kľúčom k mieru je pripraviť ruskú vojnovú mašinériu o peniaze, pripraviť ju o zdroje,“ napísal ukrajinský prezident na sociálnych sieťach.
Britská stanica BBC pripomenula, že Trump opakovane sľúbil, že uvalí na Rusko ekonomické sankcie, ak Moskva nepreukáže pripravenosť na mierové urovnanie, ale tieto jeho hrozby zostali zatiaľ nenaplnené.
Podľa Zelenského i zdrojov agentúry Reuters Trump počas telefonátu s Parížom vyjadril aj nespokojnosť s tým, že Európa naďalej nakupuje ruskú ropu.
Zelenskyj dodal, že počas telefonátu lídri rokovali aj o „maximálnej ochrane ukrajinského vzdušného priestoru“ pred ruskými útokmi. Podľa Zelenského Ukrajina predložila svoj formát ochrany svojej oblohy, ktorý by Spojené štáty mali posúdiť.
Zelenskyj sa zároveň Trumpovi opäť poďakoval za podporu ukrajinského ľudu a uviedol, že sa dohodli na ďalších kontaktoch.
