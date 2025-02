Zelenskyj a Trump spolu hovorili o možnostiach dosiahnutia mieru

Washington 12. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf Bieleho domu Donald Trump spolu v stredu telefonovali o príprave dokumentu týkajúceho sa bezpečnostnej a hospodárskej spolupráce oboch krajín. Prezidenti sa venovali aj téme ukončenia vojny na Ukrajine v nadväznosti na telefonát Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Hovorili sme o možnostiach dosiahnutia mieru, diskutovali o našej pripravenosti spolupracovať... a o technologických možnostiach Ukrajiny," napísal Zelenskyj na platforme X. "Som vďačný prezidentovi Trumpovi za jeho záujem o to, čo môžeme spoločne dosiahnuť," zdôraznil v príspevku.



Zelenskyj s Trumpom hovoril tiež o príprave nového dokumentu o bezpečnosti, hospodárskej spolupráci a partnerstve v oblasti zdrojov, o ktorom ukrajinský prezident predtým rokoval s ministrom financií USA Scottom Bessenton. Trump sa počas rozhovoru zároveň podelil so Zelenským o detaily telefonátu, ktorý v stredu viedol so šéfom Kremľa.



"Nikto si neželá mier viac ako Ukrajina. Spolu s USA plánujeme ďalšie kroky na zastavenie ruskej agresie a zabezpečenie trvalého a stabilného mieru. Ako povedal prezident Trump, poďme na to," dodal Zelenskyj.



Trump na sociálnej sieti Truth Social vyhlásil, že je načase "zastaviť túto nezmyselnú vojnu, ktorá prináša masívnu a úplne zbytočnú smrť a ničenie". Lídri spoločne diskutovali aj o nadchádzajúcej piatkovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencii, kde americkú delegáciu povedú viceprezident J. D. Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio.



Putin a Trump spolu v stredu telefonovali oficiálne prvýkrát od nástupu republikána do úradu a zhodli sa na okamžitom začatí rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Trump na sociálnej sieti priblížil, že požiadal Rubia, riaditeľa CIA Johna Ratcliffa, poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Waltza a svojho vyslanca pre Blízky východ Stevea Witkoffa, aby viedli rokovania, ktoré budú podľa slov šéfa Bieleho domu "úspešné".