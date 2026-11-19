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Zelenskyj a Trumpovi vyslanci dorazili do Berlína na rokovania
Zelenskyj má na programe aj stretnutie s európskymi poradcami pre národnú bezpečnosť ako aj vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Berlín 19. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval vo štvrtok do Berlína na stretnutie takzvanej koalície ochotných, ktorá podporuje Kyjev. Rokovanie hostí nemecký kancelár Friedrich Merz. Do nemeckej metropoly medzičasom dorazili aj americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu Kyiv Independent.
V príspevku na platforme X po svojom príchode Zelenskyj uviedol, že jeho prioritami na stretnutí bude posilnenie protivzdušnej obrany, energetická a finančná podpora Ukrajiny, ako aj diplomatické snahy o ukončenie konfliktu.
„Robíme všetko pre to, aby sa Európa plne zapojila do rokovacieho procesu a aby boli tieto stretnutia produktívne,“ napísal na sociálnej sieti.
Zelenskyj má na programe aj stretnutie s európskymi poradcami pre národnú bezpečnosť ako aj vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hovoriť budú o ďalšom postupe pri vyjednávaní ukončenia vojny na Ukrajine.
„Našimi prioritami pre túto cestu sú ďalšie posilnenie našej úzkej koordinácie s Ukrajinou a Európou, práca na dosiahnutí jednotného stanoviska ku kľúčovým prvkom trvalého mieru a spoločná príprava programu a navrhovaného formátu pre ďalšie kolo multilaterálnych rokovaní,“ uviedol vo štvrtok Kushner.
Cieľom stretnutia koalície ochotných, ktoré spoločne usporiadali lídri Británie, Francúzska a Nemecka, je podporiť Ukrajinu a posilniť úlohu Európy v úsilí o ukončenie konfliktu. Očakáva sa účasť zhruba 30 prezidentov a premiérov.
V príspevku na platforme X po svojom príchode Zelenskyj uviedol, že jeho prioritami na stretnutí bude posilnenie protivzdušnej obrany, energetická a finančná podpora Ukrajiny, ako aj diplomatické snahy o ukončenie konfliktu.
„Robíme všetko pre to, aby sa Európa plne zapojila do rokovacieho procesu a aby boli tieto stretnutia produktívne,“ napísal na sociálnej sieti.
Zelenskyj má na programe aj stretnutie s európskymi poradcami pre národnú bezpečnosť ako aj vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hovoriť budú o ďalšom postupe pri vyjednávaní ukončenia vojny na Ukrajine.
„Našimi prioritami pre túto cestu sú ďalšie posilnenie našej úzkej koordinácie s Ukrajinou a Európou, práca na dosiahnutí jednotného stanoviska ku kľúčovým prvkom trvalého mieru a spoločná príprava programu a navrhovaného formátu pre ďalšie kolo multilaterálnych rokovaní,“ uviedol vo štvrtok Kushner.
Cieľom stretnutia koalície ochotných, ktoré spoločne usporiadali lídri Británie, Francúzska a Nemecka, je podporiť Ukrajinu a posilniť úlohu Európy v úsilí o ukončenie konfliktu. Očakáva sa účasť zhruba 30 prezidentov a premiérov.