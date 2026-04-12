Zelenskyj a Tusk privítali výsledok maďarských parlamentných volieb
Autor TASR
Kyjev 12. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zablahoželal v nedeľu lídrovi maďarskej opozičnej strany Tisza Péterovi Magyarovi k víťazstvu v parlamentných voľbách a zaviazal sa k spolupráci s novým vedením krajiny „v záujme oboch národov“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Blahoželám (Péterovi Magyarovi) a strane Tisza k ich presvedčivému víťazstvu... Sme pripravení na stretnutia a spoločnú konštruktívnu prácu v prospech oboch národov, ako aj mieru, bezpečnosti a stability v Európe,“ uviedol Zelenskyj v príspevku na platforme X.
Výsledok maďarských parlamentných volieb privítal aj poľský premiér Donald Tusk, pričom pripomenul vzťahy porazeného premiéra predsedu strany Fidesz Viktora Orbána s Ruskom. V príspevku na sieti X uviedol: „Späť spolu! Skvelé víťazstvo, priatelia!", pričom v maďarčine dodal: „Rusi, domov! (Ruzskik haza)“.
