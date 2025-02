Zelenskyj a Vance sa stretnú na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii

Kyjev 10. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký viceprezident J. D. Vance sa v piatok stretnú na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC), oznámil v pondelok pre agentúru AFP hovorca ukrajinského prezidenta Serhij Nykyforov, píše TASR.



Konferencia v Mníchove sa uskutoční krátko pred tretím výročím vojny, ktorú 24. februára 2022 rozpútalo Rusko proti Ukrajine. Má byť tiež jednou z prvých príležitostí, keď predstavitelia novej administratívy USA budú môcť hovoriť priamo so zástupcami Ukrajiny.



Prezident USA Donald Trump počas svojej kampane pred novembrovými voľbami opakovane sľuboval rýchle ukončenie vojny na Ukrajine. Nespresnil však, ako by to chcel dosiahnuť. Trump minulý týždeň povedal, že sa "pravdepodobne" v najbližších dňoch osobne stretne so Zelenským.



Trumpov viceprezident Vance by mal vystúpiť v Mníchove s prejavom v piatok, informoval predsedajúci MSC Christoph Heusgen. Dodal, že na konferencii nebudú oficiálni predstavitelia ruskej vlády. Podľa Heusgena "nikto neprejavil prianie", aby prišli. Organizátori však "pozvali Rusov z mimovládnych organizácií, z opozície, z Ruska aj z exilu".



Mníchovská bezpečnostná konferencia patrí k najprestížnejším stretnutiam svojho druhu. Zúčastňujú sa na nej politici, predstavitelia armád, hospodárstva a neziskových organizácií. Zameriava sa na aktuálne otázky medzinárodných vzťahov a bezpečnostnej politiky. Koná sa vždy vo februári. Prvá konferencia bola v roku 1963.