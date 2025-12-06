< sekcia Zahraničie
Zelenskyj absolvoval podstatný telefonát s Witkoffom a Kushnerom
K telefonátu sa pripojil aj hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov a náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 6. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu telefonoval s americkými vyjednávačmi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Rozhovor označil ako „dlhý a podstatný“, pričom s americkou stranou sa dohodli na nasledujúcich krokoch a formáte ďalších rokovaní. Ukrajina je podľa neho odhodlaná pokračovať v spolupráci s americkou stranou s cieľom dosiahnuť skutočný mier. Informoval o tom na sociálnej sieti X, píše TASR.
„Venovali sme sa mnohým aspektom a prebrali sme kľúčové body, ktoré by mohli zabezpečiť ukončenie krviprelievania a eliminovať hrozbu novej ruskej celoplošnej invázie, ako aj riziko, že Rusko nedodrží svoje sľuby, ako sa to už v minulosti opakovane stalo,“ napísal.
K telefonátu sa pripojil aj hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov a náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov. Obidvaja sa nachádzajú na Floride, kde už tretí deň vedú rokovania s Kushnerom a Witkoffom. Zelenskyj sa s nimi chce v dohľadnej dobe stretnúť, aby prediskutovali priebeh rokovaní, keďže o viacerých témach nie je možné hovoriť cez telefón.
Vo vyhlásení zverejnenom americkým ministerstvom zahraničných vecí v noci na sobotu sa uvádza, že obe strany rokovaní sa zhodli na tom, že skutočný pokrok smerom k akejkoľvek mierovej dohode „závisí od ochoty Ruska ukázať skutočný záujem o trvalý mier vrátane krokov na deeskaláciu a zastavenie zabíjania“.
I’ve just had a long and substantive phone call with @SteveWitkoff and @jaredkushner, alongside Andrii Hnatov and @rustem_umerov. I am grateful for a very focused, constructive discussion.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2025
We covered many aspects and went through key points that could ensure an end to the… pic.twitter.com/ZOVhJZJRbW
„Venovali sme sa mnohým aspektom a prebrali sme kľúčové body, ktoré by mohli zabezpečiť ukončenie krviprelievania a eliminovať hrozbu novej ruskej celoplošnej invázie, ako aj riziko, že Rusko nedodrží svoje sľuby, ako sa to už v minulosti opakovane stalo,“ napísal.
K telefonátu sa pripojil aj hlavný ukrajinský vyjednávač Rustem Umerov a náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov. Obidvaja sa nachádzajú na Floride, kde už tretí deň vedú rokovania s Kushnerom a Witkoffom. Zelenskyj sa s nimi chce v dohľadnej dobe stretnúť, aby prediskutovali priebeh rokovaní, keďže o viacerých témach nie je možné hovoriť cez telefón.
Vo vyhlásení zverejnenom americkým ministerstvom zahraničných vecí v noci na sobotu sa uvádza, že obe strany rokovaní sa zhodli na tom, že skutočný pokrok smerom k akejkoľvek mierovej dohode „závisí od ochoty Ruska ukázať skutočný záujem o trvalý mier vrátane krokov na deeskaláciu a zastavenie zabíjania“.