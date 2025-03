Zelenskyj: Ak chce Rusko upustiť od vojny, dokáže to zastavením útokov

Brusel 6. marca (TASR) - Je potrebné zabezpečiť, aby Rusko akceptovalo potrebu ukončenia vojny na Ukrajine, ktorú samo začalo, vyhlásil vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa zúčastnil na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli. Ukrajinci chcú mier, no nie za cenu vzdania sa svojej vlasti, dodal v príspevku s posolstvom, ktoré podľa svojich slov adresoval lídrom EÚ, informuje TASR.



"Skutočnou otázkou ohľadne akýchkoľvek rokovaní je, či je Rusko ochotné upustiť od vojny," napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X. Dokázať to Moskva podľa neho môže dvomi spôsobmi - zastavením útokov na energetickú a civilnú infraštruktúru a zastavením vojenských operácií v Čiernom mori.



"Ďalším krokom je základná dôvera v okolnosti rokovaní. Ukrajinci, všetci Európania, Američania, každé ľudské srdce na svete, ktoré nesúhlasí s vojnou - všetci musíme cítiť, že nás Rusi neklamú," uviedol Zelenskyj. K vybudovaniu takejto dôvery by mohlo podľa neho prispieť prepustenie zajatcov. To by mohlo poslúžiť ako "prológ" k dosiahnutiu "úplného a spravodlivého urovnania" konfliktu a následne k dohode o bezpečnostných zárukách a ukončení vojny.



V príspevku sa ukrajinský líder Európe opäť poďakoval za všetku poskytnutú podporu Ukrajine, ako aj za uvalenie sankcií na Rusko. Súčasne privítal iniciatívu Európskej komisie o prezbrojenie Európy a snahy európskych krajín o zvýšenie výdavkov na obranu.



"Ukrajinci si naozaj vážia, že v čase takých silných emócií v globálnej politike sa zachováva európska integrita a Európa sa naozaj snaží konať správne," napísal a súčasne vyzval, aby sa urýchlil proces integrácie Ukrajiny do Európskej únie.



Na európskych spojencov takisto naliehal, aby naďalej podporovali postoj, že všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti Ukrajiny by sa mali riešiť za jej účasti - podobne ako záležitosti bezpečnosti kontinentu za účasti Európy.



"Ukrajina sa usiluje o mier od prvého okamihu vojny a vždy sme tvrdili, že vojna pokračuje výlučne z vôle Ruska. Sme nielen pripravení prijať potrebné kroky na dosiahnutie mieru, ale ich aj navrhujeme. Žiadam vás, aby ste nás v tomto podporili - podporili Ukrajinu a tiež európskych lídrov, ktorí pomáhajú dláždiť cestu k mieru," dodal Zelenskyj.