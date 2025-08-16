< sekcia Zahraničie
Zelenskyj: Ak sa neuskutoční stretnutie, mali by nasledovať sankcie
Kremeľ v reakcii uviedol, že trojstranné stretnutie nebolo predmetom diskusie.
Autor TASR
Kyjev 16. augusta (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu potvrdil svoju požiadavku na prísnejšie sankcie voči Rusku, ak sa neuskutoční stretnutie medzi ním a prezidentmi USA a Ruska, alebo ak sa Rusko pokúsi vyhnúť ukončeniu vojny, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Zelenskyj podľa svojich slov americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi povedal, že sankcie fungujú. „Sankcie sú účinným nástrojom,“ Zelenskyj napísal na platforme X, keď rekapituloval svoj telefonát s Trumpom po jeho stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške. „Sankcie by mali byť sprísnené, ak sa neuskutoční trojstranné stretnutie alebo ak sa Rusko pokúsi vyhnúť čestnému ukončeniu vojny,“ uviedol.
Kremeľ v reakcii uviedol, že trojstranné stretnutie nebolo predmetom diskusie.
Zelenskyj tiež vyzval na spoľahlivé a dlhodobé bezpečnostné záruky pre Ukrajinu, do ktorých by bola zapojená Európa a Spojené štáty. Trval na tom, že Kyjev musí byť zahrnutý do všetkých rokovaní týkajúcich sa Ukrajiny, najmä v územných otázkach.
Rusko v súčasnosti kontroluje takmer pätinu ukrajinského územia vrátane čiernomorského polostrova Krym, ktorý nelegálne anektovalo v roku 2014. Putin a Trump diskutovali na Aljaške o Ukrajine bez akejkoľvek účasti krajiny, ktorú Rusko napadlo pred takmer tri a pol rokom, píše agentúra DPA.
Zelenskyj by mal v pondelok viesť priame rokovania so šéfom Bieleho domu vo Washingtone.
