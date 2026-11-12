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Zelenskyj: Armáda čelí systematickému obmedzeniu rýchlosti Starshieldu
Systémy Starshield podľa Zelenského prestali fungovať, keď armádne zariadenia s terminálom prekročili rýchlosť 161 kilometrov za hodinu.
Autor TASR
Kyjev 12. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že ukrajinská armáda zaznamenáva nové „systematické“ obmedzenia v komunikačnej službe Starshield. Prevádzkuje ju spoločnosť SpaceX amerického miliardára Elona Muska a zohráva kľúčovú úlohu pri komunikácii na fronte. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Naše jednotky už niekoľko dni zaznamenávajú značné narušenia prevádzky služby Starshield nad územím Ukrajiny... systematicky sa zavádzajú obmedzenia rýchlosti,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach a zdôraznil, že nejde o „náhodné chyby“. „Toto pomáha Rusom zabíjať viac Ukrajincov a podnikať presnejšie údery,“ skonštatoval.
Systémy Starshield podľa Zelenského prestali fungovať, keď armádne zariadenia s terminálom prekročili rýchlosť 161 kilometrov za hodinu. To robí „značné komplikácie pri zachytávaní ruských stíhacích dronov“ s oveľa vyššou rýchlosťou, povedal.
K obmedzeniam dochádza v čase, keď sa americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner stretávajú s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve po dvoch dňoch trojstranných rokovaní v Spojených arabských emirátoch o ukončení vojny na Ukrajine.
„Snažíme sa preveriť všetky okolnosti s americkou stranou,“ dodal Zelenskyj.
Kyjev po prvý raz nahlásil problémy so Starshieldom v októbri po nezhode s prezidentom Donaldom Trumpom ohľadom rusko-americkej dohody o dodávkach paliva. Trump aj Musk odmietli prijať zodpovednosť za výpadky a šéf spoločnosti SpaceX následne obvinil Ukrajinu zo zneužitia Starlinku na vojenské účely. Americká aj ukrajinská strana neskôr oznámili, že prístup sa obnovil. Starshield je vojenská verzia služby Starlink spoločnosti SpaceX, pripomína AFP.
„Naše jednotky už niekoľko dni zaznamenávajú značné narušenia prevádzky služby Starshield nad územím Ukrajiny... systematicky sa zavádzajú obmedzenia rýchlosti,“ uviedol Zelenskyj na sociálnych sieťach a zdôraznil, že nejde o „náhodné chyby“. „Toto pomáha Rusom zabíjať viac Ukrajincov a podnikať presnejšie údery,“ skonštatoval.
Systémy Starshield podľa Zelenského prestali fungovať, keď armádne zariadenia s terminálom prekročili rýchlosť 161 kilometrov za hodinu. To robí „značné komplikácie pri zachytávaní ruských stíhacích dronov“ s oveľa vyššou rýchlosťou, povedal.
K obmedzeniam dochádza v čase, keď sa americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner stretávajú s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve po dvoch dňoch trojstranných rokovaní v Spojených arabských emirátoch o ukončení vojny na Ukrajine.
„Snažíme sa preveriť všetky okolnosti s americkou stranou,“ dodal Zelenskyj.
Kyjev po prvý raz nahlásil problémy so Starshieldom v októbri po nezhode s prezidentom Donaldom Trumpom ohľadom rusko-americkej dohody o dodávkach paliva. Trump aj Musk odmietli prijať zodpovednosť za výpadky a šéf spoločnosti SpaceX následne obvinil Ukrajinu zo zneužitia Starlinku na vojenské účely. Americká aj ukrajinská strana neskôr oznámili, že prístup sa obnovil. Starshield je vojenská verzia služby Starlink spoločnosti SpaceX, pripomína AFP.