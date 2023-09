Zelenskyj: Armáda napreduje na južnom fronte, pohla sa aj na východe

Kyjev 11. septembra (TASR) - Ukrajinským vojakom sa podarilo postúpiť v rámci protiofenzívy behom uplynulého týždňa na južnom fronte, oznámil v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Behom uplynulých siedmich dní sme postúpili v (južnom) sektore Tavrija," uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore. Zároveň oznámil, že bol zaznamenaný "pohyb" ukrajinských vojsk aj v sektore okolo východoukrajinského mesta Bachmut.



Zelenskyj tiež uviedol, že ukrajinské sily sa držia aj na iných frontoch na východe krajiny - predovšetkým pri obciach Avdijivka a Marjivka a miest Lyman a Kupiank, kde sa Rusi snažia postúpiť viac na severe.



Tvrdenia ukrajinského prezidenta o stave protiofenzívy tak zdá sa potvrdzujú skoršie tvrdenia iných ukrajinských predstaviteľov o pokrokoch na juhu a východe krajiny.



Pri Avdijivke využili Ukrajinci podľa šéfa tamojšej vojenskej administratívy Vitalija Barabaša to, že sa Rusi sústreďujú len na jeden sektor, a dobyli časti obce Opytne.



Avdijivka, v ktorej sa nachádza veľká baňa pre ťažbu koksu, je už mnoho mesiacov takmer neustále vystavovaná ruským útokom, píše Reuters.



Generálny štáb ukrajinskej armády zase hlásil "čiastočný úspech" pri útočných operáciách pri obci Kliščijivka južne od Bachmutu. Táto dedina je pritom považovaná za kľúčovú pre dobytie Bachmutu, ktorý Rusko ovládlo v máji po dlhých bojoch.



Zelenskyj i iní predstavitelia uvádzajú, že protiofenzíva potrebuje čas, pričom odmietajú kritické tvrdenia niektorých západných médií, že v dôsledku taktických chýb postupuje ukrajinská armáda pomaly.



V rozhovore pre týždenník The Economist, ktorý bol uverejnený v nedeľu, Zelenskyj povedal, že dosahovanie stabilných pokrokov je kľúčové pre udržanie morálky. Naznačil tiež, že v rámci protiútoku by mohol prísť aj k prelomu.