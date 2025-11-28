Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj avizoval zmeny tíme vyjednávačov na rokovaniach o mieri

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas spoločnej tlačovej konferencie s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom (nie je na snímke) po ich stretnutí v prezidentskom paláci v Ankare 19. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Jermakova demisia zrejme súvisí s vyšetrovaním korupčného škandálu v energetickom sektore Ukrajiny.

Autor TASR
Kyjev 28. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok oznámil, že na najbližšom kole rokovaní o ukončení vojny budú Ukrajinu zastupovať náčelník generálneho štábu ukrajinskej armády Andrij Hnatov, zástupcovia ministerstva zahraničných vecí, tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustem Umerov a predstavitelia spravodajských služieb. Informovala o tom britská stanica BBC, píše TASR.

Vedúcim ukrajinskej delegácie na týchto rokovaniach bol doteraz Andrij Jermak, ktorý však v piatok Zelenského požiadal o uvoľnenie z funkcie vedúceho prezidentskej kancelárie.

Ako informovala BBC, práve Jermak vo štvrtok avizoval druhú schôdzku vyjednávačov rokujúcich o najnovšom mierovom pláne pre Ukrajinu. Mala by sa konať koncom tohto týždňa. Zatiaľ nie je známe, kto bude po Jermakovej demisii viesť ukrajinský tím.

Jermakova demisia zrejme súvisí s vyšetrovaním korupčného škandálu v energetickom sektore Ukrajiny. V rámci tohto vyšetrovania sa u Jermaka v piatok konala policajná prehliadka.

V súvislosti s touto kauzou Zelenskyj v piatok vo svojom videopríhovore informoval, že od premiérky Julije Svyrydenkovej očakáva, že mu predloží dôkladne preverených kandidátov na posty ministra spravodlivosti a energetiky. Predchádzajúci šéfovia týchto rezortov boli z funkcií odvolaní práve v súvislosti s vyšetrovaním korupcie v spoločnosti Enerhoatom, ktorá na Ukrajine prevádzkuje jadrové elektrárne.
