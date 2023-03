Zelenskyj: Bachmut by mohol ruským silám otvoriť cestu k ďalším mestám

Kyjev 8. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že dobytie mesta Bachmut na východe Ukrajiny by mohlo ruským jednotkám otvoriť cestu k ďalším mestám. Zopakoval tiež, že ukrajinskí obrancovia v Bachmute "musia byť silní". V noci na stredu to uviedla televízia CNN, informuje TASR.



Rozhodnutie brániť Bachmut je podľa Zelenského "taktické". Ukrajinský prezident tiež vyhlásil, že rozumie, čo chce Moskva dosiahnuť dobytím tohto mesta, o ktoré ukrajinskí a ruskí vojaci už niekoľko mesiacov zvádzajú ťažké boje.



"Rusko potrebuje aspoň nejaké víťazstvo, aj malé, a to i za cenu ničenia a vyvraždenia všetkých civilistov v Bachmute," povedal Zelenskyj. Nejde podľa neho o len o samotné víťazstvo v meste, ale o dojem, ktorý sa snaží vytvoriť Moskva – že ruská armáda je silná.



Zelenskyj upozornil, že dobytie Bachmutu by ruským vojakom mohlo otvoriť cestu k ďalším mestám v regióne – ku Kramatorsku či Sloviansku.



Bachmut nemá výraznejší strategický význam a analytici tvrdia, že jeho možné obsadenie neprinesie v konflikte veľký obrat.



Moskva sa toto východoukrajinské mesto ležiace v Doneckej oblasti snaží dobyť už celé mesiace. V ostatnom čase sa už zdalo, že sa ukrajinské sily stiahnu, komentuje Sky News. Zelenskyj však v pondelok informoval, že dal ozbrojeným silám pokyn nájsť jednotky na posilnenie obrany Bachmutu, ktorá tak podľa jeho slov bude pokračovať.