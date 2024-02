Zelenskyj bagatelizoval stratu Avdijivky, spojencov vyzval na pomoc

Charkov 22. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bagatelizoval stratu Avdijivky, ktoru minulý týždeň dobyli ruské sily, a vyzval spojencov na rýchlejšie posielanie pomoci Ukrajine. Povedal to v interview pre americkú televíziu Fox News, ktoré bude odvysielané vo štvrtok, pred blížiacim sa druhým výročím rozpútania vojny na Ukrajine. Pasáže z rozhovoru už boli zverejnené. Informovali o tom portál britského denníka The Guardian a tlačová agentúra Reuters.



Zelenskyj neprikladá veľký význam strate Avdijivky: naopak, poukázal na skoršie úspechy ukrajinských ozbrojených síl, predovšetkým v severovýchodnej Charkovskej oblasti, kde sa interview s Fox News uskutočnilo. Pripustil tiež, že vlaňajšok bol pre Ukrajinu "zložitý", najmä koniec roka.



"Počas týchto dvoch rokov sme získali naspäť Charkovskú oblasť. Teraz sme v tejto oblasti my - a odblokovali sme Čierne more. Fungujú tam trasy pre vývoz obilia a zničili sme mnoho lodí ruskej flotily," uviedol Zelenskyj v angličtine. "Toto sme urobili za dva roky. A čo sa podarilo im? Len toto jedno miesto. Ale načo?"



Zelenskyj je nespokojný so spomalením západnej pomoci, Spojené štáty priamo nespomenul. "Musíme byť rýchlejší. To znamená, že treba vynechať všetku byrokraciu. Inak nebudeme mať žiadnu šancu," dodal.



Ruskí vojaci dobyli Avdijivku minulý týždeň, čím sa stala najväčším bojovým úspechom Moskvy od dobytia Bachmutu vlani v máji. Vladimir Putin následne vyhlásil, že Rusko bude pokračovať a tlačiť sa ďalej cez východnú Ukrajinu.



Avdijivka leží len 15 kilometrov severozápadne od Donecka, hlavného mesta Doneckej oblasti. Podľa ruských analytikov dobytie Avdijivky ochráni Doneck pred ukrajinským ostreľovaním. Navyše, Moskva teraz uvažuje, ako dobyť celú Doneckú a Luhanskú oblasť.