Zelenskyj: Bez podpory USA má Ukrajina len malú šancu na prežitie

Washington 15. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si myslí, že Ukrajina má bez vojenskej podpory Spojených štátov len "malú šancu" prežiť ruskú inváziu. Uviedol to v piatkovom rozhovore pre americkú televíziu NBC News, ktorý sa uskutočnil na okraj Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC), píše TASR.



"Pravdepodobne to bude veľmi, veľmi, veľmi ťažké. Samozrejme, vo všetkých ťažkých situáciách máte šancu. Ale my budeme mať malú šancu - malú šancu prežiť bez podpory Spojených štátov," upozornil Zelenskyj v rozhovore.



Tento úryvok z programu bol zverejnený v piatok, celá relácia bude odvysielaná v nedeľu.



Rozhovor pre reláciu Meet the Press with Kristen Welker sa uskutočnil dva dni po telefonickom rozhovore prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý pred takmer tromi rokmi vydal ruskej armáde rozkaz spustiť inváziu na Ukrajinu.



Trump a Putin sa v telefonáte dohodli na osobnom stretnutí i na tom, že začnú hľadať mierové riešenie vojny na Ukrajine.



Americký prezident následne v telefonáte Zelenskému sľúbil, že Ukrajina bude na mierovom rokovaní zastúpená.



Trump sa ukrajinského kolegu okrem iného pýtal, či je stále ochotný dosiahnuť mierovú dohodu. Zelenskyj potvrdil, že to je jeho cieľ, zároveň však poznamenal, že Putin hovoril Trumpovi to, čo americký prezident chcel počuť.



"Putin ti povedal, že sa chce dohodnúť, pretože sa ťa bojí, lebo si silný," povedal Zelenskyj Trumpovi. Šéf Bieleho domu na to odpovedal, že má možno pravdu, ale že jeho dojem bol taký, že Putin hovoril vážne a že sa čoskoro uvidí.



V situácii, keď sa Ukrajina za podpory Západu a ďalších spojencov snaží odolávať tlaku silnejšej a početnejšej ruskej armády, Trump označuje americkú pomoc pre Ukrajinu za plytvanie peniazmi. Už dlho tiež tvrdí, že keby bol prezidentom USA v inkriminovanom čase on, k vpádu ruskej armády na Ukrajinu by nedošlo.