Zelenskyj: Bez prúdu je na Ukrajine ešte stále deväť miliónov ľudí

Kyjev 27. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok večer povedal, že situácia na frontových líniách v Donbase, a síce v mestách Bachmut, Kreminna a ich okolí, ako aj ďalších oblastiach, je "ťažká a bolestivá" a vyžaduje si maximálnu ukrajinskú "silu a koncentráciu". Informujú o tom stanice CNN a Sky News.



"Situácia je tam ťažká a bolestivá. Okupanti (do bojov) nasadzujú všetko, čo majú k dispozícii - a to sú značné prostriedky - na dosiahnutie aspoň nejakého pokroku," povedal Zelenskyj vo svojom večernom prejave.



Ukrajinský prezident sa okrem toho poďakoval zamestnancom energetického sektora, ktorí cez Vianoce pracovali na obnove dodávok prúdu v rôznych častiach Ukrajiny. Hoci na niektorých miestach podľa Zelenského stále pretrvávajú výpadky, situácia sa zlepšuje.



"Do dnešného večera je v rôznych častiach Ukrajiny bez prúdu približne deväť miliónov ľudí. Počet a trvanie výpadkov sa však postupne znižuje. Som vďačný každému jednému človeku, ktorý k takémuto výsledku prispel," povedal.



Zelenskyj okrem toho informoval, že v pondelok absolvoval mimoriadne zasadnutie s predstaviteľmi vlády, na ktorom boli prijaté dôležité rozhodnutia týkajúce sa energetiky a infraštruktúry. "Pripravujeme sa na ďalší rok (vojny), nie len na zimné mesiace. Sú tu hrozby, ktoré treba eliminovať. Potrebné sú určité kroky a štát ich určite spraví," povedal.



Zelenskyj tiež varoval, že Moskva by mohla chystať ďalšie útoky na ukrajinskú energetickú sieť. "Protivzdušná obrana sa (na takéto útoky) pripravuje, štát sa pripravuje, každý musí byť pripravený. Prosím, dávajte pozor na sirény," uviedol.



Ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko v pondelok taktiež upozornil, že Rusko by mohlo na Silvestra, respektíve na Nový rok, opäť zaútočiť na ukrajinskú energetickú sieť raketami či riadenými strelami. "Rusi sa nezriekli útokov na našu energetickú sieť... a keďže sa zameriavajú na určité dátumy, Nový rok by mohol byť jedným z dní, keď sa pokúsia poškodiť našu energetickú sieť," povedal Haluščenko v ukrajinskej televízii, informuje agentúra DPA.