Zelenskyj: Bezpečnosť prístavov v Čiernom mori je kľúčom k mieru

Kyjev 26. júla (TASR) - Bezpečnosť čiernomorských prístavov je kľúčom k mieru a stabilite na globálnom potravinovom trhu a svet o tom vie, uviedol v noci na stredu v pravidelnom videopríhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Na stredajšom zasadaní novovytvorenej Rady NATO - Ukrajina sa má pozornosť sústrediť predovšetkým na bezpečnosť ukrajinských prístavov a vývoz obilia. Na žiadosť Zelenského sa zídu veľvyslanci 31 členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) a Ukrajiny, aby diskutovali o aktuálnej situácii v bojovej zóne predovšetkým v súvislosti s nedávnym odstúpením Ruska od čiernomorskej obilnej dohody, ktorá umožňovala vývoz obilia z ukrajinských prístavov.



Dohoda umožňovala Kyjevu vyviesť napriek ruskej vojenskej agresii takmer 33 miliónov ton obilia a poľnohospodárskych produktov do ostatných krajín. Po vypršaní platnosti dohody ju však Rusko nepredĺžilo a opakovane bombardovalo predovšetkým ukrajinské prístavné mesto Odesa.



Zelenskyj sa v pravidelnom videoposolstve dotkol aj utorkového vznesenia obvinenia voči dvom bývalým poslancom ukrajinského parlamentu za vlastizradu. "Nikto neodpustí poslancom, sudcom, 'vojenským komisárom' či iným funkcionárom, že sa postavili do opozície voči štátu. Niekomu ide počas vojny o ostrovy a letoviská, iný chce načrieť do vrecka na vojenskom odvodovom úrade, ďalšiemu ide o úplatky na súdoch. Pre každého verejného činiteľa je to zrada štátnych princípov, zrada záujmov spoločnosti," upozornil Zelenskyj na sociálnej sieti Facebook.



Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) vzniesla obvinenie voči bývalému poslancovi ukrajinského parlamentu Jevhenijovi Murajevovi. Ďalšieho bývalého poslanca Najvyššej rady Olexandra Ponomariova vzal súd v Kyjeve na dva mesiace do vyšetrovacej väzby. Obaja sú podozriví z vlastizrady.