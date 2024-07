Zelenskyj: Označenie za Putina bol omyl, na ktorý môžeme zabudnúť

Dublin 13. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky v sobotu povedal, že to, že ho jeho americký kolega Joe Biden omylom predstavil ako ruského prezidenta Vladimira Putina, bola chyba, na ktorú sa dá zabudnúť vzhľadom na všetku podporu, ktorú Spojené štáty poskytli Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prezident Biden, ktorý je ostro sledovaný, pokiaľ ide o spôsobilosť vykonávať prezidentskú funkciu, vo štvrtok na slávnostnej ceremónii NATO vo Washingtone omylom predstavil ukrajinského prezidenta Zelenského ako "prezidenta Putina".



Ako informovala agentúra AFP, Biden najprv vzdal hold prezidentovi Ukrajiny ako odvážnemu a odhodlanému lídrovi, ale predstavil ho slovami: "Dámy a páni, prezident Putin," a odstúpil od mikrofónu.



Zrejme si však uvedomil svoju chybu, lebo sa k mikrofónu otočil a povedal: "Porazí prezidenta Putina. Prezident Zelenskyj. Tak veľmi som sústredený na to, aby porazil Putina."



"Je to chyba. Domnievam sa, že Spojené štáty poskytli Ukrajincom veľkú podporu. Na niektoré chyby môžeme zabudnúť, myslím si to," povedal Zelenskyj novinárom v sobotu na letisku v írskom Shannone, kde sa stretne s írskym premiérom Simonom Harrisom.