< sekcia Zahraničie
Zelenskyj:Bielorusko vyplo zariadenia,ktoré pomáhali Rusku pri útokoch
Tento vývoj nasleduje po ultimáte, ktorým Zelensky dal Bielorusku týždeň na odstránenie týchto zariadení.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Kyjev 24. júna (TASR) - Retranslačné stanice, ktoré podľa Ukrajiny pomáhali podporovať útoky ruských dronov z bieloruského územia, prestali 22. júna fungovať, uviedol v stredu pred novinármi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informoval o tom na svojom účte na sociálnej sieti X, píše TASR.
Tento vývoj nasleduje po ultimáte, ktorým Zelensky dal Bielorusku týždeň na odstránenie týchto zariadení. V opačnom prípade by čelilo nešpecifikovaným krokom zo strany Ukrajiny.
„Podľa dostupných informácií, ktoré mi predložil hlavný veliteľ aj spravodajské služby, 22. júna príslušné retranslačné zariadenia na území Bieloruska ukončili činnosť. Či boli demontované alebo nie, to úprimne zatiaľ neviem. Ale pracujeme na tom, situáciu pozorne sledujem a denne dostávam správy. Faktom je, že dnes tieto retranslačné zariadenia nefungujú,“ povedal Zelenskyj v odpovedi na otázky novinárov.
Minulý piatok Zelenskyj uviedol, že na území Bieloruska sa nachádzajú retranslačné zariadenia, ktoré pomáhajú koordinovať ruské útoky na Ukrajinu. Podľa neho sú takéto zariadenia štyri, a to v Homeľskej a Brestskej oblasti.
Dodal, že „práve vďaka tomuto vybaveniu boli vykonané útoky na Žytomyrskú, Rivnenskú a Volynskú oblasť, na energetickú infraštruktúru, železnicu – na mestá aj dediny“.
Zároveň vyzval Bielorusko, aby tieto zariadenia do jedného týždňa odstránilo zo svojho územia.
V príspevku na sieti X Zelenskyj vyzdvihol, že ultimátum voči bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi zabralo a Bielorusko a Rusko vypli retranslačné stanice na bieloruskom území, ktoré pomáhali navádzať ruské drony do útokov na Ukrajine. „Ukrajina ukázala, ako sa dá s diktátormi jednať z pozície sily,“ dodal Zelenskyj.
Ukrajinský prezident predtým uviedol, že systémy pozostávali z relé zariadení namontovaných na komunikačných vežiach a používali sa na podporu útokov ruských dronov proti Ukrajine.
Ruské útočné drony typu Šáhid sa pri navigácii počas útokov na veľké vzdialenosti spoliehajú na rádiokomunikačné siete a pozemnú infraštruktúru.
Lukašenko, ktorý vládne Bielorusku od roku 1994, zostáva jedným z najbližších spojencov Moskvy a poskytoval Rusku politickú a vojenskú podporu počas celej vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine.
Po Zelenského ultimáte hovorca Kremľa Dmitrij Peskov obvinil Kyjev z prejavov „agresie“ a porušovania bieloruskej suverenity.
Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v súvislosti s ultimátom obvinil Zelenského z pokusov zatiahnuť Bielorusko do konfliktu a „rozšíriť geografiu bojových operácií“.
Lukašenko sa k tvrdeniam o ruských retranslačných zariadeniach verejne nevyjadril, uviedol však, že odmieta zapojenie svojej krajiny do vojny.
Kremeľ okrem toho 22. júna oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin a Lukašenko plánujú v blízkej budúcnosti stretnutie, aby prediskutovali Zelenského varovanie Minsku.
Tento vývoj nasleduje po ultimáte, ktorým Zelensky dal Bielorusku týždeň na odstránenie týchto zariadení. V opačnom prípade by čelilo nešpecifikovaným krokom zo strany Ukrajiny.
„Podľa dostupných informácií, ktoré mi predložil hlavný veliteľ aj spravodajské služby, 22. júna príslušné retranslačné zariadenia na území Bieloruska ukončili činnosť. Či boli demontované alebo nie, to úprimne zatiaľ neviem. Ale pracujeme na tom, situáciu pozorne sledujem a denne dostávam správy. Faktom je, že dnes tieto retranslačné zariadenia nefungujú,“ povedal Zelenskyj v odpovedi na otázky novinárov.
Minulý piatok Zelenskyj uviedol, že na území Bieloruska sa nachádzajú retranslačné zariadenia, ktoré pomáhajú koordinovať ruské útoky na Ukrajinu. Podľa neho sú takéto zariadenia štyri, a to v Homeľskej a Brestskej oblasti.
Dodal, že „práve vďaka tomuto vybaveniu boli vykonané útoky na Žytomyrskú, Rivnenskú a Volynskú oblasť, na energetickú infraštruktúru, železnicu – na mestá aj dediny“.
Zároveň vyzval Bielorusko, aby tieto zariadenia do jedného týždňa odstránilo zo svojho územia.
V príspevku na sieti X Zelenskyj vyzdvihol, že ultimátum voči bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi zabralo a Bielorusko a Rusko vypli retranslačné stanice na bieloruskom území, ktoré pomáhali navádzať ruské drony do útokov na Ukrajine. „Ukrajina ukázala, ako sa dá s diktátormi jednať z pozície sily,“ dodal Zelenskyj.
Ukrajinský prezident predtým uviedol, že systémy pozostávali z relé zariadení namontovaných na komunikačných vežiach a používali sa na podporu útokov ruských dronov proti Ukrajine.
Ruské útočné drony typu Šáhid sa pri navigácii počas útokov na veľké vzdialenosti spoliehajú na rádiokomunikačné siete a pozemnú infraštruktúru.
Lukašenko, ktorý vládne Bielorusku od roku 1994, zostáva jedným z najbližších spojencov Moskvy a poskytoval Rusku politickú a vojenskú podporu počas celej vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine.
Po Zelenského ultimáte hovorca Kremľa Dmitrij Peskov obvinil Kyjev z prejavov „agresie“ a porušovania bieloruskej suverenity.
Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov v súvislosti s ultimátom obvinil Zelenského z pokusov zatiahnuť Bielorusko do konfliktu a „rozšíriť geografiu bojových operácií“.
Lukašenko sa k tvrdeniam o ruských retranslačných zariadeniach verejne nevyjadril, uviedol však, že odmieta zapojenie svojej krajiny do vojny.
Kremeľ okrem toho 22. júna oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin a Lukašenko plánujú v blízkej budúcnosti stretnutie, aby prediskutovali Zelenského varovanie Minsku.