Zelenskyj: Biely dom ma neupozornil na únik tajných dokumentov

Kyjev 3. mája (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal denníku Washington Post v interview zverejnenom v utorok, že Biely dom ho neupozornil na únik tajných amerických dokumentov, ktoré minulý mesiac zaujali pozornosť celého sveta a obsahovali aj citlivé údaje o ukrajinskej armáde. Informovali o tom tlačové agentúry Reuters a AFP.



Nepríjemný únik odhalil, že Spojené štáty znepokojuje blížiaca sa ofenzíva ukrajinských síl proti ruským vojakom a že majú obavy aj zo stavu ukrajinskej protivzdušnej obrany.



"Nedostal som skôr informácie (o úniku) od Bieleho domu, ani od Pentagónu. Nemali sme ich. Ja osobne nie," povedal Zelenskyj v interview.



"Sme preto v nevýhode," vysvetlil. "Neprospieva to povesti Bieleho domu a myslím si, že to neprospieva ani povesti Spojených štátov," dodal.



Materiály zverejnené na internete obsahovali čiastočné, mesiac staré informácie o bojoch a armáde Ukrajiny.



Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov 12. apríla povedal, že uniknuté dokumenty Pentagónu, teda amerického ministerstva obrany, obsahovali kombináciu pravdy a falošných informácií o armáde Ukrajiny, a bagatelizoval ich negatívny dopad.



Hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť zareagoval na Zelenského slová takto: "S našimi ukrajinskými partnermi sme v neustálom kontakte, komunikujeme o celej škále záležitostí vrátane nepovolených odhalení, ale nebudeme zachádzať do podrobností o týchto dôverných rozhovoroch."



Hovorca Pentagónu Patrick Ryder uviedol, že americký minister obrany Lloyd Austin sa o tejto záležitosti rozprával s množstvom spojencov vrátane Reznikova.



"Austin mal veľké množstvo telefonátov, veľké množstvo kontaktov s našimi spojencami a partnermi po celom svete, s ktorými o tejto záležitosti diskutoval. Zdôraznil im, ako vážne berieme túto vec. Mal aj niekoľko rozhovorov so svojím ukrajinským kolegom, ministrom Reznikovom," povdal Ryder pre americkú televíziu CNN.



Zo zverejnenia tajných materiálov na internete je obvinený IT špecialista Vzdušných síl Národnej gardy USA, 21-ročný Jack Teixeira. Ide o najškodlivejší online únik vládnych dokumentov za posledné desaťročie. Minulý mesiac Teixeiru zatkli. Materiály zverejňoval v chatovacej skupine na platforme Discord niekoľko mesiacov. Neskôr sa objavili aj v iných sociálnych médiách.



Dokumenty obsahovali tiež informácie o stratách v radoch ruských a ukrajinských vojakov, ako aj o stratách techniky a zbraní, podrobnosti o prieskumných letoch NATO nad Čiernym morom a opisy toho, ako Američania sledovali blízkeho partnera, Ukrajinu.