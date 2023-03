Zelenskyj: Bitka o Donbas je bolestivá a ťažká

Kyjev 5. marca (TASR) — Ukrajinská armáda vedie v regióne Donbas "bolestivé a ťažké" boje, ktorých ohniskom je momentálne mesto Bachmut. Vo svojom pravidelnom večernom príhovore to v nedeľu podľa agentúry AFP uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



"Chcel by som vzdať osobitný hold odvahe, sile a odolnosti vojakov bojujúcich v Donbase," povedal Zelenskyj. "Je to jedna z najťažších bitiek. Bolestivá a ťažká," dodal.



AFP pripomenula, že región Donbas sa skladá z Doneckej a Luhanskej oblasti, ktoré Rusko anektovalo napriek tomu, že ich vojensky neovládlo.



Ukrajinskí predstavitelia tento týždeň informovali o čoraz zložitejšej situácii v okolí Bachmutu, ktorý je Rusko odhodlané obsadiť v rámci svojho cieľa ovládnuť celý Donbas.



Mesto, ktorého symbolický význam prevýšil ten vojenský, keď sa boje oň začali naťahovať, je z veľkej časti v troskách.



Zelenskyj sa v nedeľu poďakoval jednotkám, ktoré "odrazili útoky, zničili okupanta, narušili nepriateľské pozície a logistiku a ochránili naše hranice a mestá".



"Ďakujem celej armáde, gardistom, pohraničníkom, ktorí bránia náš štát na fronte Bachmut, Vuhledar, Avdijivka, Siversk, Svatove, Lyman a Záporožie," povedal Zelenskyj.