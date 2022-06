Zelenskyj: Bitka o Donbas je jednou z najbrutálnejších v Európe

Kyjev 14. júna (TASR) - Bitka o región Donbas na východe Ukrajiny "sa určite do histórie vojen zapíše ako jedna z najbrutálnejších bitiek v Európe a za Európu", vyhlásil v pondelok v nočnom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informoval o tom portál americkej televízie CNN.



Počas dňa predstavitelia ukrajinských ozbrojených síl uviedli, že ich vojaci boli ruskými jednotkami vytlačení z centra mesta Severodoneck, ktoré je spolu so susedným mestom Lysyčansk hlavným ohniskom súčasných bojov o územia v Luhanskej oblasti. Tá spolu s Doneckou oblasťou tvorí región Donbas.



Ukrajinskí predstavitelia tiež oznámili, že tri kľúčové mosty spájajúce Severodoneck s Lysyčanskom sú teraz pre vozidlá neprejazdné, a to znamená, že zásobovacie trasy a evakuácie ľudí cez tieto trasy sú znemožnené.



Zelenskyj v príhovore povedal, že Ukrajinci čelia "výraznej prevahe Rusov v množstve výzbroje - a predovšetkým v množstve delostreleckých systémov".



"Cena, ktorú v tejto bitke platíme, je veľmi vysoká. Je jednoducho strašná. A dennodenne svojich partnerov upozorňujeme na fakt, že iba dostatočné množstvo moderného delostrelectva doručeného Ukrajine zaistí našu prevahu a potom aj koniec ruského mučenia ukrajinského Donbasu," dodal ukrajinský líder.



Zelenskyj informoval, že v pondelok bol pri ruskom ostreľovaní v bitke o Lysyčansk zabitý chlapec. Vyhlásil:



"Takto to je: aj šesťročný chlapec na Moskovskej ulici je, ako sa ukázalo, nebezpečný nepriateľ Ruskej federácie."