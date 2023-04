Zelenskyj: Boje o Bachmut sú teraz obzvlášť horúce

Kyjev 3. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu v pravidelnom nočnom príhovore vyhlásil, že boje o Bachmut v regióne Donbas na východe Ukrajiny sú teraz "obzvlášť horúce". TASR o informuje podľa pondelkovej správy portálu britského denníka The Guardian.



"Som vďačný našim bojovníkom, ktorí bojujú pri mestách Avdijivka, Mariinka, pri Bachmute... Predovšetkým pri Bachmute! Dnes je tam obzvlášť horúco!" povedal Zelenskyj bez uvedenia ďalších podrobností.



Približne v rovnakom čase zakladateľ ruskej súkromnej armády Vagnerova skupina Jevgenij Prigožin vyhlásil, že jeho bojovníci vztýčili ruskú vlajku nad správnou budovou mesta.



"V právnom zmysle je Bachmut dobytý. Nepriateľ sa sústreďuje v západných častiach mesta," povedal vo zvukovej nahrávke na platforme Telegram. Podľa neho Rusko získalo kontrolu nad hlavnými administratívnymi budovami.



Od ukrajinských predstaviteľov však neprichádzajú žiadne signály, že Bachmut padol. Prigožin už aj predtým zverejňoval oznámenia o úspešnom postupe v meste, ktoré boli predčasné.



"Nepriateľ nezastavil útok na Bachmut. Ukrajinskí obrancovia však mesto odvážne držia a odrážajú početné nepriateľské útoky," uviedol generálny štáb ukrajinskej armády na sociálnej sieti.



Boje o Bachmut v Doneckej oblasti sú najdlhšou bitkou počas viac ako ročnej ruskej invázie. Mesto nadobudlo veľkú politickú hodnotu, pričom obe strany už do bojov investovali množstvo síl.



Kyjev tvrdí, že ubránenie Bachmutu je kľúčové pre udržanie ruských vojsk pozdĺž celej frontovej línie.



Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová už skôr označila situáciu v meste za "vybičovanú". Velenie armády starostlivo zvažuje každý krok, berie do úvahy všetky okolnosti, úlohy a princíp vojenskej prípustnosti, dodala. Rusi podľa nej zintenzívňujú útoky, ale na svoje straty dbajú iba málo.



Zelenskyj a ukrajinské velenie sa minulý mesiac dohodli, že budú pokračovať s obranou Bachmutu.