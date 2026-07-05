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Zelenskyj: Boje o Kosťantynivku pokračujú, Rusko chystá ďalší útok
Podľa Zelenského majú ukrajinské tajné služby informácie o tom, že Rusko pripravuje pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare nový masívny úder na Ukrajinu.
Autor TASR
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Kyjev 5. júla (TASR) — Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom večernom príhovore zverejnenom v nedeľu povedal, že ukrajinské a ruské jednotky stále bojujú o kľúčové mesto Kosťantynivka v Doneckej oblasti, ktoré Rusko podľa šéfa Kremľa Vladimira Putina tento týždeň dobylo. Informovala o tom agentúra AFP.
„Pokračujú aj boje o Kosťantynivku, ktorú si Putin už privlastnil, ale je zrejmé, že sa tam nikdy neobjaví. Pretože v skutočnosti má len Moskvu, Petrohrad a svoje rezidencie,“ uviedol Zelenskyj.
Podľa Zelenského majú ukrajinské tajné služby informácie o tom, že Rusko pripravuje pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare nový masívny úder na Ukrajinu. Podobné varovanie vyslovil v stredu v Dubline na tlačovej konferencii s írskym premiérom a o niekoľko hodín neskôr Moskva spustila masívny útok na Kyjev, ktorý si vyžiadal najmenej 31 obetí.
Prezident sa poďakoval jednotkám pôsobiacim v najťažších sektoroch frontu – v Doneckej, Záporožskej a Charkovskej oblasti – a osobitne vyzdvihol príslušníkov Centra špeciálnych operácií Alfa, elitnej zložky kontrarozviedky SBU, za najvyšší počet úspešných útokov na ciele.
V prejave Zelenskyj opäť apeloval na partnerov, aby urýchlili dodávky rakiet pre systémy Patriot, ktoré označil za životne dôležité pre obranu ukrajinského vzdušného priestoru. Varoval, že každé meškanie znamená „stratu životov“ a povzbudzuje Rusko k ďalším útokom.
Zelenskyj tiež informoval o pokračujúcich rokovaniach s viacerými západnými krajinami o posilnení protivzdušnej obrany a o nových formátoch sankcií proti Rusku. Ukrajina podľa neho pracuje na tom, aby „pokračovanie okupácie bolo pre Rusko čo najneznesiteľnejšie“, pričom spomenul nedávne útoky na ruský ropný sektor, ktoré ovplyvnili bežný život.
„Na Rusko treba vyvíjať tlak, aby nastal mier,“ povedal Zelenskyj. Dodal, že Kyjev predložil svoje návrhy a v nasledujúcich mesiacoch očakáva, že „podmienky pre dôstojný mier sa priblížia buď silou, alebo diplomatickou cestou“.
„Pokračujú aj boje o Kosťantynivku, ktorú si Putin už privlastnil, ale je zrejmé, že sa tam nikdy neobjaví. Pretože v skutočnosti má len Moskvu, Petrohrad a svoje rezidencie,“ uviedol Zelenskyj.
Podľa Zelenského majú ukrajinské tajné služby informácie o tom, že Rusko pripravuje pred nadchádzajúcim summitom NATO v Ankare nový masívny úder na Ukrajinu. Podobné varovanie vyslovil v stredu v Dubline na tlačovej konferencii s írskym premiérom a o niekoľko hodín neskôr Moskva spustila masívny útok na Kyjev, ktorý si vyžiadal najmenej 31 obetí.
Prezident sa poďakoval jednotkám pôsobiacim v najťažších sektoroch frontu – v Doneckej, Záporožskej a Charkovskej oblasti – a osobitne vyzdvihol príslušníkov Centra špeciálnych operácií Alfa, elitnej zložky kontrarozviedky SBU, za najvyšší počet úspešných útokov na ciele.
V prejave Zelenskyj opäť apeloval na partnerov, aby urýchlili dodávky rakiet pre systémy Patriot, ktoré označil za životne dôležité pre obranu ukrajinského vzdušného priestoru. Varoval, že každé meškanie znamená „stratu životov“ a povzbudzuje Rusko k ďalším útokom.
Zelenskyj tiež informoval o pokračujúcich rokovaniach s viacerými západnými krajinami o posilnení protivzdušnej obrany a o nových formátoch sankcií proti Rusku. Ukrajina podľa neho pracuje na tom, aby „pokračovanie okupácie bolo pre Rusko čo najneznesiteľnejšie“, pričom spomenul nedávne útoky na ruský ropný sektor, ktoré ovplyvnili bežný život.
„Na Rusko treba vyvíjať tlak, aby nastal mier,“ povedal Zelenskyj. Dodal, že Kyjev predložil svoje návrhy a v nasledujúcich mesiacoch očakáva, že „podmienky pre dôstojný mier sa priblížia buď silou, alebo diplomatickou cestou“.