Zelenskyj: Boje s vojakmi KĽDR otvorili novú kapitolu nestability

Kyjev 6. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok uviedol, že boje ukrajinských ozbrojených síl so severokórejskými vojakmi bojujúcimi na strane Ruska otvorili cestu k ďalšej nestabilite vo svete. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Prvé bitky so severokórejskými vojakmi otvorili novú kapitolu nestability vo svete," upozornil Zelenskyj vo svojom pravidelnom videoposolstve.



Prvé ozbrojené potýčky ukrajinskej armády so severokórejskými vojakmi potvrdil v rozhovore pre juhokórejskú televíziu aj ukrajinský minister obrany Rustem Umarov.



Zelenskyj zároveň poďakoval všetkým vo svete, ktorí podľa neho na nasadenie vojakov KĽDR do bojov na Ukrajine "nereagovali len slovami... ale pripravujú činy na podporu našej obrany".



"Spoločne so svetom musíme urobiť všetko pre to, aby tento ruský krok rozšíriť vojnu skutočnou eskaláciou zlyhá. Že tento krok (ruského prezidenta Vladimira Putina) bude porážkou - pre neho i pre Severnú Kóreu," dodal ukrajinský prezident.



Juhokórejské ministerstvo obrany v utorok uviedlo, že do Ruska prišlo viac než 10.000 severokórejských vojakov, pričom "značný počet" sa ich nachádza v oblastiach frontovej líne vrátane ruskej Kurskej oblasti, kde ukrajinské sily v auguste tohto roka podnikli prekvapivý prienik, dodáva Reuters.