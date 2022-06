Zelenskyj: Brutálne boje o Severodoneck rozhodnú o osude Donbasu

Kyjev 9. júna (TASR) - Brutálna bitka o mesto Severodoneck, ktoré ruské sily delostreleckými útokmi takmer úplne zničili, rozhodne o ďalšom osude oblasti Donbasu na východe Ukrajiny. Povedal to v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje agentúra Reuters.



"Toto je veľmi brutálna bitka, veľmi tvrdá, možno jedna z najťažších v tejto vojne," povedal Zelenskyj v stredajšom videoprejave. "Severodoneck je naďalej epicentrom stretov v Donbase," uviedol. "Z veľkej časti sa tu teraz rozhoduje o osude nášho Donbasu," dodal.



Po tom, čo sa ruským silám nepodarilo zmocniť sa Kyjevu, usilujú sa kompletne "oslobodiť" Donbas, ktorého približne tretinu ovládali proruskí separatisti už pred začiatkom februárovej invázie. Ruská armáda sa pokúša obsadiť celý Donbas, uhoľnú panvu na východe Ukrajiny tvorenú dvoma oblasťami – Doneckou a Luhanskou.



Gubernátor Luhanskej oblasti Serhij Hajdaj v stredu povedal, že Severodoneck je po krutých bojoch "z veľkej časti" ovládaný Rusmi. Ukrajinský bojovníci sa síce v stredu stiahli na predmestia, ale prisľúbili, že budú mesto brániť, kým to bude možné. Nesmierne škody podľa Hajdaja utrpelo aj susedné mesto Lysyčansk, ktoré je zatiaľ stále ovládané ukrajinskými silami.



Ukrajinská veľvyslankyňa v USA Oxana Markarovová pre CNN uviedla, že ukrajinské sily čelia v Luhanskej a Doneckej oblasti početnej prevahe ruských jednotiek. Doplnila však, že ako bolo možné vidieť v bitke o Kyjev, niektoré oblasti môže Ukrajina "dočasne stratiť". "Samozrejme, snažíme sa to minimalizovať, pretože vieme, čo sa môže stať, keď sú územia ovládané Rusmi, ale my ich získame späť," uviedla.