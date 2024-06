Zelenskyj bude hosťom blížiaceho sa summitu G7

Rím 2. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa zúčastní na summite lídrov siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7), ktorý sa bude konať od 13. do 15. júna v juhotalianskom regióne Apúlia. Podľa nedeľnej správy agentúry DPA to v sobotu neskoro večer potvrdil hovorca talianskej premiérky Giorgie Meloniovej.



Podľa DPA nateraz zostáva nejasné, či sa ukrajinský prezident na summite G7 zúčastní osobne alebo prostredníctvom videokonferencie.



G7 je neformálnym fórom lídrov veľkých demokratických industrializovaných krajín - Nemecka, Talianska, Francúzska, Británie, Japonska, Kanady a USA. Taliansko tomuto združeniu predsedá od začiatku tohto kalendárneho roka.



V posledných mesiacoch Zelenskyj zintenzívnil svoje výjazdy do zahraničia, aby získal ďalšiu podporu pre Ukrajinu brániacu sa už vyše dva roky pred útokmi ruskej armády. Na summite G7 sa naposledy zúčastnil vlani v japonskom meste Hirošima.



Zelenského cesty do zahraničia Kyjev z bezpečnostných dôvodov zvyčajne vopred neoznamuje, doplnila DPA.