Zelenskyj bude hovoriť s Trumpom, zníženie pomoci pre Ukrajinu odmieta

Kyjev/Washington 19. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu oznámil, že počas dňa bude hovoriť s americkým lídrom Donaldom Trumpom o jeho utorkovom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa Zelenského by akékoľvek mierové kroky v rámci konfliktu na Ukrajine nemali znamenať koniec zahraničnej pomoci pre Kyjev a na dodržiavanie prípadnej dohody by mali dozerať Spojené štáty. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



"Dnes budem komunikovať s prezidentom Trumpom a budeme diskutovať o ďalších krokoch," vyhlásil Zelenskyj na tlačovej konferencii počas návštevy vo Fínsku.



Americký prezident sa počas utorkového telefonátu s Putinom dohodol na 30-dňovom pozastavení útokov na energetickú infraštruktúru a vytvorení expertných skupín na ukončenie vojny. Putin požadoval riešenie, ktoré bude zohľadňovať bezpečnostné záujmy Ruska a základné príčiny konfliktu. Ako podmienku ukončenia vojny stanovil úplné zastavenie zahraničnej vojenskej pomoci aj výmenu spravodajských informácií s Ukrajinou.



Hoci Zelenskyj návrh na 30-dňové zastavenie útokov na energetickú infraštruktúru vo vojne v utorok podporil, v stredu zdôraznil, že dodávky pomoci pre Ukrajinu zostávajú aj naďalej kľúčové. "Nemyslím si, že by sme mali urobiť nejaké ústupky, pokiaľ ide o pomoc Ukrajine, ale skôr by malo dôjsť k zvýšeniu pomoci pre Ukrajinu," uviedol.



Na tlačovej konferencii v Helsinkách tiež dodal, že "Spojené štáty by mali byť hlavným kontrolným subjektom" v prípade uzavretia prímeria v oblasti energetickej infraštruktúry.