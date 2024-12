Zelenskyj bude rokovať s európskymi lídrami o NATO a zárukách

Kyjev 10. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na decembrovom stretnutí s európskymi partnermi plánuje otvoriť otázku prizvania Ukrajiny do NATO. Zároveň sa bude venovať téme bezpečnostných záruk, kým k prizvaniu dôjde, uviedol v utorok zástupca vedúceho úradu prezidenta Ukrajiny Ihor Žovkva. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajina oznámila plánované stretnutie v pondelok a uviedla, že pomôže koordinovať spoločný postoj a zabezpečí, aby mal Kyjev silnú pozíciu pre prípadné rokovania a bojové operácie. "Jednou z tém programu stretnutia bude určite získanie ponuky na členstvo v NATO a otázka bezpečnostných záruk pre Ukrajinu až do jej vstupu do Aliancie," upresnil Žovkva. Podľa jeho vyjadrenia sa bude rokovať aj o vojenskej pomoci Ukrajine.



Tieto záležitosti sa preberali aj na trojstrannom víkendovom stretnutí Zelenského s novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži.



"Je absolútne zrejmé, že členstvo Ukrajiny v NATO je zatiaľ nedosiahnuteľné pre pokračujúcu ruskú agresiu voči Ukrajine... A preto dnes... potrebujeme primerané záruky našej bezpečnosti pred tým, ako vstúpime do NATO," dodal Žovkva.