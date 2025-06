Zelenskyj bude v Británii diskutovať o obrane

Kyjev 23. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok navštívi Spojené kráľovstvo a bude rokovať so spojencami o otázkach obrany a zvyšovania tlaku na Rusko. Zelenskyj to oznámil na sociálnych sieťach, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Dnes počas mojej návštevy Británie budem s našimi partnermi diskutovať práve o týchto otázkach - o našej obrane, ktorá sa musí stať základom oveľa silnejšej kolektívnej bezpečnosti. Budeme tiež rokovať o nových a silných krokoch na zvýšenie tlaku na Rusko v súvislosti s touto vojnou a na ukončenie útokov,“ uviedol Zelenskyj.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa so Zelenským, avšak iba počas „záverečnej fázy“ rokovaní o ukončení viac ako tri roky trvajúceho konfliktu.



Predstavitelia oboch strán tento rok absolvovali dve kolá priamych rokovaní v Istanbule sprostredkované tureckou vládou. Rozhovory o prípadnom prímerí by mali pokračovať v najbližšej dobe.