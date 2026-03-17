Zelenskyj bude v Londýne so Starmerom rokovať o obrannej spolupráci
Očakáva sa dohoda na rozšírenom vyhlásení o spoločnej výrobe a dodávkach dronov a ďalších vojenských technológií.
Autor TASR
Londýn 17. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a britský premiér Keir Starmer by sa mali v utorok na rokovaní v Londýne dohodnúť na prehĺbení obrannej a priemyselnej spolupráce. Oznámila to britská vláda, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
Očakáva sa dohoda na rozšírenom vyhlásení o spoločnej výrobe a dodávkach dronov a ďalších vojenských technológií. Británia a Ukrajina budú zároveň hľadať možnosti užšej spolupráce v oblasti obranného priemyslu a technológií s ďalšími krajinami.
„Drony, elektronický boj a rýchle inovácie na bojisku sú v súčasnosti kľúčové pre celoštátnu aj ekonomickú bezpečnosť, čo ešte viac zdôraznil konflikt na Blízkom východe,“ poznamenal Starmer. Podľa jeho slov prehlbovanie obranných partnerstiev posilňuje schopnosť Kyjeva brániť sa proti pokračujúcim ruským útokom a zároveň zvyšuje pripravenosť Londýna a jeho spojencov vzdorovať budúcim hrozbám.
Do Londýna má pricestovať aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte, ktorý bude so Zelenským a Starmerom rokovať o snahách dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine.
Návšteva Zelenského prichádza po jeho varovaní, že pozornosť medzinárodného spoločenstva sa v dôsledku konfliktu na Blízkom východe môže odkloniť od vojny na Ukrajine. Európski spojenci Kyjeva prisľúbili pokračovať v podpore aj po americkom zmiernení sankcií na vývoz ruskej ropy s cieľom stabilizovať rastúce ceny ropy.
Očakáva sa dohoda na rozšírenom vyhlásení o spoločnej výrobe a dodávkach dronov a ďalších vojenských technológií. Británia a Ukrajina budú zároveň hľadať možnosti užšej spolupráce v oblasti obranného priemyslu a technológií s ďalšími krajinami.
„Drony, elektronický boj a rýchle inovácie na bojisku sú v súčasnosti kľúčové pre celoštátnu aj ekonomickú bezpečnosť, čo ešte viac zdôraznil konflikt na Blízkom východe,“ poznamenal Starmer. Podľa jeho slov prehlbovanie obranných partnerstiev posilňuje schopnosť Kyjeva brániť sa proti pokračujúcim ruským útokom a zároveň zvyšuje pripravenosť Londýna a jeho spojencov vzdorovať budúcim hrozbám.
Do Londýna má pricestovať aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte, ktorý bude so Zelenským a Starmerom rokovať o snahách dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine.
Návšteva Zelenského prichádza po jeho varovaní, že pozornosť medzinárodného spoločenstva sa v dôsledku konfliktu na Blízkom východe môže odkloniť od vojny na Ukrajine. Európski spojenci Kyjeva prisľúbili pokračovať v podpore aj po americkom zmiernení sankcií na vývoz ruskej ropy s cieľom stabilizovať rastúce ceny ropy.