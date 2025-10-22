< sekcia Zahraničie
Zelenskyj bude vo Švédsku rokovať o obrannej spolupráci
Na spoločnej tlačovej konferencii potom oznámia správu o vývoze v oblasti obrany, uviedla švédska vláda.
Autor TASR
Štokholm 22. októbra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu navštívi Švédsko. Stretne sa tam s premiérom Ulfom Kristerssonom a bude rokovať o obrannej spolupráci medzi oboma krajinami. Na spoločnej tlačovej konferencii potom oznámia správu o vývoze v oblasti obrany, uviedla švédska vláda. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zelenskyj a Kristersson sa stretnú v meste Linköping, kde sídli švédska zbrojná spoločnosť Saab, ktorá okrem iných zbraní vyrába viacúčelové stíhacie lietadlá JAS 39 Gripen, lietadlá včasnej výstrahy GlobalEye či raketové a protitankové systémy.
Vo vládnom vyhlásení sa nespomína, ktorú firmu plánuje dvojica lídrov navštíviť. Hovorca spoločnosti Saab v reakcii na žiadosť o vyjadrenie všetky otázky týkajúce sa tejto udalosti odkázal na vládu.
„Premiér a prezident Zelenskyj usporiadajú spoločnú tlačovú konferenciu, na ktorej predstavia novinky týkajúce sa vývozu obranného materiálu,“ oznámila švédska vláda. Tlačová konferencia je ohlásená na 15.00 h SELČ.
Štokholm minulý rok pozastavil plány poskytnúť Ukrajine stíhačky Gripen po tom, čo partnerské krajiny požiadali, aby pri dodávkach mali prioritu americké stíhačky F-16. Ukrajinský prezident a švédsky premiér diskutovali o záujme Kyjeva o gripeny na septembrovom neformálnom summite európskych lídrov v Kodani.
„Pre Švédsko je silná a efektívna Ukrajina dôležitou prioritou a my budeme naďalej dbať na to, aby Ukrajina mohla reagovať na agresiu Ruska,“ napísal Kristersson na sieti X.
