Zelenskyj: Budeme vyvážať prebytočné zbrane v rámci dronových dohôd

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: TASR/AP

Zelenskyj tiež dodal, že Ukrajina už spolupracuje s krajinami na Blízkom východe, v Európe a na Kaukaze v rámci špeciálneho formátu spolupráce nazývaného dronové dohody.

Autor TASR
Kyjev 29. apríla (TASR) - Ukrajina sa pripravuje na export zbraní, keďže ich vyrába viac, ako jej ozbrojené sily potrebujú, uviedol v utorok prezident Volodymyr Zelenskyj. „V niektorých oblastiach výroby máme v súčasnosti až 50 percent nadbytočnej kapacity,“ povedal vo svojom večernom prejave, informuje agentúra DPA, píše TASR.

„Export ukrajinských zbraní sa stane realitou. Ukrajinská armáda bude mať vždy právo na prioritné a dostatočné zásobovanie — vezmú si to, čo potrebujú, a objem nad rámec pôjde na export,“ uviedol Zelenskyj. Ministerstvo obrany a generálny štáb určia potrebné objemy pre ozbrojené sily, a ukrajinské zbrojárske spoločnosti následne budú mať možnosť vstúpiť na trhy partnerských krajín, aby mohli predávať doma nepotrebné zbrane.

Zelenskyj tiež dodal, že Ukrajina už spolupracuje s krajinami na Blízkom východe, v Európe a na Kaukaze v rámci špeciálneho formátu spolupráce nazývaného „dronové dohody“. „Na stole je aj návrh pre našich amerických partnerov,“ dodal.

Dohody by mohli zahŕňať export bezpilotných strojov, obranných systémov a ďalších typov zbraní, pričom ide o spôsob, ako zlepšiť finančnú situáciu krajiny.

„Podmienky musia byť opäť výhodné pre Ukrajinu, musí existovať jasný dohľad a výnosy z exportu musia posilniť ukrajinskú obranu. Tak to bude,“ informoval Zelenskyj.

Prezident zároveň poveril ministerstvo zahraničných vecí, aby spolu so spravodajskými službami a Bezpečnostnou službou určili zoznam krajín, do ktorých nebude možné vyvážať zbrane z dôvodu ich spolupráce s „agresorským štátom“.

Ukrajina výrazne zvýšila výrobu zbraní od začiatku rozsiahlej ruskej invázie pred viac ako štyrmi rokmi.
Neprehliadnite

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria

NOVANSKÝ: Znížiť metabolický vek vieme 30-minútovou prechádzkou denne

TÝŽDENNÍK: Nevedia o čom hovoria