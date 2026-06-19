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Zelenskyj: Budúcnosť Európy zabezpečí zrýchlený vstup Ukrajiny do EÚ
Ukrajinská hlava štátu na summite povedala, že každý demokratický národ v Európe si zaslúži byť v EÚ.
Autor TASR
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Kyjev 19. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vo svojom prejave na summite Európskej Únie uviedol, že budúcnosť Európy závisí aj od obrany Ukrajiny, pričom najlepšou zárukou by bolo urýchlené udelenie členstva v EÚ pre Kyjev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Ukrajinská hlava štátu na summite povedala, že každý demokratický národ v Európe si zaslúži byť v EÚ. „Ukrajina si to zaslúži, pretože za svoje právo byť slobodná, nezávislá a... európska zaplatila viac ako akákoľvek iná krajina,“ uviedol Zelenskyj, ktorý svoje vyjadrenia zverejnil vo videu na platforme X.
Veľvyslanci EÚ minulý týždeň oficiálne začali prístupové rokovania s Ukrajinou otvorením prvého zo šiestich klastrov. Európska rada vo vyhlásení po summite privítala začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou a uviedla, že „sa teší na otvorenie ďalších klastrov“ na základe dosiahnutých výsledkov.
„Budúcnosť Európy, slobodná, zjednotená a samozrejme v mieri, závisí od našej obrany. Ukazuje to, aká jedinečná je naša situácia,“ vyhlásil Zelenskyj. Prezident však pripustil, že nie všetci členovia EÚ by podporili zrýchlenie prístupových rokovaní.
Zelenskyj tiež uviedol, že bezpečnosť Európy závisí aj od financovania ukrajinskej armády. EÚ a tzv. koalícia ochotných krajín, ktoré Kyjev podporujú, by mohli vytvoriť finančné nástroje na zabezpečenie tohto cieľa, skonštatoval líder.
Prezident vo štvrtok okrem toho podotkol, že Ukrajina je pripravená rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny, ktorá trvá už viac ako štyri roky. Vyzval však Európu, aby zostala ostražitá a naďalej vyvíjala tlak na Moskvu. „Európa sa musí zapájať, aby sme mali silnú pozíciu, musí sa plne zaviazať k sankciám bez výnimiek, ku konfiškácii majetku bez výnimiek a k financovaniu Ukrajiny,“ dodal.
Ukrajinská hlava štátu na summite povedala, že každý demokratický národ v Európe si zaslúži byť v EÚ. „Ukrajina si to zaslúži, pretože za svoje právo byť slobodná, nezávislá a... európska zaplatila viac ako akákoľvek iná krajina,“ uviedol Zelenskyj, ktorý svoje vyjadrenia zverejnil vo videu na platforme X.
Veľvyslanci EÚ minulý týždeň oficiálne začali prístupové rokovania s Ukrajinou otvorením prvého zo šiestich klastrov. Európska rada vo vyhlásení po summite privítala začatie prístupových rokovaní s Ukrajinou a uviedla, že „sa teší na otvorenie ďalších klastrov“ na základe dosiahnutých výsledkov.
„Budúcnosť Európy, slobodná, zjednotená a samozrejme v mieri, závisí od našej obrany. Ukazuje to, aká jedinečná je naša situácia,“ vyhlásil Zelenskyj. Prezident však pripustil, že nie všetci členovia EÚ by podporili zrýchlenie prístupových rokovaní.
Zelenskyj tiež uviedol, že bezpečnosť Európy závisí aj od financovania ukrajinskej armády. EÚ a tzv. koalícia ochotných krajín, ktoré Kyjev podporujú, by mohli vytvoriť finančné nástroje na zabezpečenie tohto cieľa, skonštatoval líder.
Prezident vo štvrtok okrem toho podotkol, že Ukrajina je pripravená rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o ukončení vojny, ktorá trvá už viac ako štyri roky. Vyzval však Európu, aby zostala ostražitá a naďalej vyvíjala tlak na Moskvu. „Európa sa musí zapájať, aby sme mali silnú pozíciu, musí sa plne zaviazať k sankciám bez výnimiek, ku konfiškácii majetku bez výnimiek a k financovaniu Ukrajiny,“ dodal.