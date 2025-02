Zelenskyj: Budúcnosť nie je s Putinom, ale s mierom

Kyjev 19. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že spoločne s Amerikou a Európou môže byť mier na Ukrajine spoľahlivejší. Svet podľa neho stojí pred voľbou či bude s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, alebo s mierom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News.



Zelenskyj vo svojom pravidelnom videopríhovore uviedol, že sa vo štvrtok stretne s osobitným vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu Keithom Kelloggom. "Zajtra máme naplánované stretnutie s generálom Kelloggom a je pre nás veľmi dôležité, aby toto stretnutie a naša spolupráca s Amerikou boli konštruktívne," povedal ukrajinský prezident.



"Spoločne s Amerikou a Európou môže byť mier spoľahlivejší, a to je náš cieľ. A najdôležitejšie je, že to nie je len náš cieľ, ale aj spoločný cieľ s našimi partnermi," pokračoval Zelenskyj. Dodal, že sa spolieha na ukrajinskú jednotu a odvahu, a na jednotu Európy a pragmatizmus USA.



"Budúcnosť nie je s Putinom, ale s mierom. A je to voľba pre každého na svete - aj pre mocných - byť s Putinom alebo s mierom. Mali by sme si vybrať mier. Ďakujem všetkým za podporu," uviedol Zelenskyj.



Ukrajina podľa Zelenského chce ukončiť vojnu "od prvej sekundy," keď Rusko vo februári 2022 zaútočilo. Ukrajinský prezident tiež povedal, že chce mierovú dohodu, ktorá zabezpečí, že Moskva už nezaútočí na Ukrajinu.



"Som presvedčený, že ju ukončíme, a to trvalým mierom. A to tak, aby Rusko už nemohlo prísť na Ukrajinu, aby sa Ukrajinci vrátili z ruského zajatia a aby Ukrajina mala budúcnosť," povedal ukrajinský líder a dodal, že ide o normálnu túžbu každého národa.



Ukrajinský prezident sa vyjadril len niekoľko hodín po tom, čo ho jeho americký náprotivok Trump nazval "diktátorom bez volieb". Toto označenie medzičasom odsúdil český prezident Petr Pavel či nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorý považuje Trumpov výrok za nesprávny a nebezpečný. Šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková považuje Trumpovo tvrdenie za absurdné.



Vyjadrenie amerického prezidenta však podporil bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev, ktorý na sociálnej sieti X napísal, že Trump má "na 200 percent pravdu".



Trump ešte v utorok obvinil Ukrajinu zo zodpovednosti za to, že na ňu pred takmer tromi rokmi Rusko zaútočilo. Zelenskyj nasledujúci deň povedal, že Trump žije v ruskej "dezinformačnej bubline".