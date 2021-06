Zelenskyj by bol rád, keby Nemecko dodávalo Ukrajine zbrane

Berlín 1. júna (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že by chcel, aby Nemecko dodávalo jeho krajine zbrane v čase prebiehajúceho konfliktu medzi Kyjevom a proruskými separatistami na východe krajiny. Informovala o tom v noci na utorok agentúra DPA.



"Nemecko nám neposkytlo žiadnu vojenskú pomoc, ale mohlo by,“ uviedol Zelenskyj v rozhovore pre utorňajšie vydanie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung.



Líder nemeckej strany Zelených Robert Habeck počas nedávnej návštevy Ukrajiny naznačil, že jeho strana bude možno otvorená vývozu zbraní Kyjevu. Spresnil, že by to boli "zbrane na sebaobranu".



Tieto výroky však dostali Habecka doma do problémov, lebo podľa konkurenčných strán to ukazuje, že Zelení, ktorých strana dosahuje v prieskumoch verejnej mienky pred septembrovými parlamentnými voľbami vysoké preferencie, nie sú spôsobilí vykonávať posty vo vláde. Vývoz zbraní bol pre Zelených vždy citlivou témou, pretože majú korene v pacifizme.



Kyjev od roku 2014 bojuje s proruskými separatistami, ktorí v regióne Donbas na východe krajiny vyhlásili samozvané ľudové republiky – Doneckú a Luhanskú. Stalo sa tak krátko po tom, ako Moskva anektovala Krymský polostrov a na základe sporného referenda ho vyhlásila za subjekt Ruskej federácie. Konflikt si odvtedy vyžiadal viac ako 13.000 obetí na životoch.