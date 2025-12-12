Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zelenskyj by chcel navštíviť Varšavu ešte pred koncom tohto roka

Na snímke ukrajinský prezident Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Možnými témami rokovania sú podľa Bodnara bezpečnosť, obranná spolupráca a tiež problematika exhumácie poľských obetí vojny na Ukrajine.

Kyjev 12. decembra (TASR) - Ukrajina podľa svojho veľvyslanca v Poľsku Vasyla Bodnara navrhla, aby sa prezident Volodymyr Zelenskyj ešte pred koncom tohto roka stretol s poľským prezidentom Karolom Nawrockým vo Varšave. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry PAP.

Bodnar pre rádio RMF FM v piatok povedal, že Kyjev pracuje na čo najskoršom termíne stretnutia. „Chceli by sme, aby sa konalo tento rok a pracujeme na programe takejto návštevy,“ uviedol s tým, že poľskému prezidentskému palácu navrhli tento týždeň aj dátum.

Možnými témami rokovania sú podľa Bodnara bezpečnosť, obranná spolupráca a tiež problematika exhumácie poľských obetí vojny na Ukrajine. Šéf oddelenia pre medzinárodnú politiku v prezidentskej kancelárii Marcin Przydacz tento týždeň vyhlásil, že ak sa majú Zelenskyj a Nawrocki stretnúť, malo by to byť v Poľsku.

Ukrajinský prezident začiatkom tohto týždňa prejavil záujem o stretnutie s Nawrockým. Novinárom prostredníctvom četovacej aplikácie WhatsApp oznámil, že poľského prezidenta pozval navštíviť Kyjev v termíne, ktorý mu bude vyhovovať a dodal, že v prípade pozvánky by on rád navštívil Poľsko.
