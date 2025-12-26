< sekcia Zahraničie
Zelenskyj by sa chcel v najbližších dňoch stretnúť s Trumpom
Autor TASR
Kyjev 26. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa chcel v najbližších dňoch stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. V piatok to oznámil na sociálnej sieti X, informuje TASR.
Zelenskyj uviedol, že vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov ho informoval o najnovších rokovaniach s americkou stranou. „Nestrácame ani jediný deň. Dohodli sme sa na stretnutí na najvyššej úrovni – s prezidentom Trumpom v blízkej budúcnosti. Do Nového roka sa môže rozhodnúť veľa vecí,“ napísal.
Ukrajinský prezident už vo štvrtok informoval, že telefonoval s osobitným vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom a zaťom Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Obaja pôsobia ako americkí vyjednávači v rozhovoroch s ukrajinskou a ruskou delegáciou o ukončení takmer štvorročnej vojny na Ukrajine.
Zelenskyj v utorok predstavil najnovšiu verziu 20-bodového amerického mierového plánu pre ukončenie vojny s Ruskom. Tento návrh už podľa neho nevyžaduje, aby sa Ukrajina formálne vzdala ambície vstúpiť do NATO, a počíta so silnými bezpečnostnými zárukami pre Kyjev a s ukrajinskou armádou o veľkosti 800.000 vojakov.
Zástupcovia Ukrajiny a USA sa však zatiaľ nedokázali zhodnúť v otázkach ukrajinského územia a postavenia Záporožskej jadrovej elektrárne. O takto citlivých otázkach ale podľa Zelenského treba s USA hovoriť na úrovni prezidentov.
