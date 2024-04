Zelenskyj by si rád vypočul predstavy Trumpa o ukončení vojny

Kyjev 10. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu povedal, že by si "rád" vypočul predstavy exprezidenta USA Donalda Trumpa o ukončení vojny s Ruskom. Uviedol to vo videorozhovore so stanicou CNN na Delphskom ekonomickom fóre v Grécku.



Ide o reakciu na medializované správy, že exprezident Trump v súkromí hovorí, že by v prípade znovuzvolenia mohol ruskú inváziu na Ukrajinu ukončiť nátlakom na Kyjev, aby sa vzdal časti svojho územia vrátane Krymského polostrova a pohraničnej oblasti Donbas v prospech Moskvy.



"Predovšetkým to boli signály na určitých mediálnych platformách. Nepočul som to priamo od Trumpa," spresnil Zelenskyj. Zatiaľ tiež nemal príležitosť zhovárať sa sním o jeho predstavách ukončenia vojny. Ak sa takáto príležitosť naskytne, "rád si ich vypočujem a potom môžeme na túto tému diskutovať," uviedol.



V utorkovom interview pre nemecký denník Bild Zelenskyj povedal, že Trumpa pozval na Ukrajinu, aby si tamojšiu situáciu pozrel na vlastné oči a vyvodil vlastné závery. Trump podľa neho súkromne vyjadril záujem toto pozvanie prijať.



Zelenského tvrdenia v stredu poprel predstaviteľ Trumpovho volebného štábu a označil ich za nesprávne. "Zelenskij sa neozval a Trump povedal, že by nebolo vhodné, aby teraz išiel na Ukrajinu, keďže nie je vrchným veliteľom," dodal nemenovaný predstaviteľ.



Zelenskyj na ekonomickom fóre poukázal na to, že Rusko začalo opätovne používať letecké bomby. Označil to za jedenu z hlavných tromfov ruského prezidenta Vladimira Putina na zvrátenie priebehu vojny.



"Teraz Rusko začína zasahovať Charkov leteckými bombami. Ide o špeciálne navádzané bomby, ktoré ničia všetko v okruhu stoviek metrov," vysvetlil prezident.



Podotkol, že Ukrajina pre útoky na ruskom území nevyužíva zbrane vyrobené západnými krajinami.



"Všetko, čo Ukrajina používa pri útoku na Rusko, vyrába výlučne Ukrajina a používa sa výlučne proti vojenským alebo energetickým cieľom," dodal.