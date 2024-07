Zelenskyj: Celý svet vrátane Ukrajiny chce Rusko na mierovom summite

Kyjev 31. júla (TASR) - Celý svet vrátane Ukrajiny chce, aby sa Rusko zúčastnilo na druhom mierovom summitr o ukončení konfliktu medzi Moskvou a Kyjevom. Ešte v utorok to pre francúzske médiá vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



"Väčšina sveta dnes hovorí, že Rusko musí byť zastúpené na druhom summite, inak nedosiahneme zmysluplné výsledky. Keďže celý svet ich (Rusko) chce mať pri stole, nemôžeme byť proti," povedal Zelenskyj.



Prvý mierový summit sa uskutočnil minulý mesiac vo Švajčiarsku. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia 92 krajín, Rusko však nebolo pozvané. Kyjev už predtým uviedol, že na nasledujúcu schôdzku o mieri by mohol pozvať aj predstaviteľov Ruska. Zelenskyj dodal, že nechce, aby mierové rokovania viedla Čína.



Ruský prezident Vladimir Putin nedávno vyhlásil, že je otvorený rokovaniam. K prímeriu je však ochotný pristúpiť len v prípade, ak by sa Kyjev fakticky vzdal územia, ktoré Moskva považuje za svoje.



Zelenskyj novinárom povedal, že ruské jednotky naďalej postupujú na východe Ukrajiny, pretože západní spojenci Kyjeva obmedzujú používanie svojich dodávaných zbraní. Ukrajina tiež čaká na dodanie ďalšieho vojenského vybavenia.



Ukrajinský prezident sa v rozhovore dotkol aj blížiacich sa novembrových prezidentských volieb v Spojených štátoch. Podľa neho predstavujú pre Kyjev výzvu. "Existujú riziká, ktoré pravdepodobne nikto z nás nedokáže predvídať," dodal Volodymyr Zelenskyj.



USA sú pre Kyjev dôležitým spojencom a od februára 2022, keď Rusko začalo inváziu na Ukrajinu, mu poskytli vojenskú pomoc vo výške desiatok miliárd dolárov. Prípadné víťazstvo republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa by spochybnilo ďalšiu podporu z Washingtonu, píše AFP.