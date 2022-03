Zelenskyj: Cez koridory bolo evakuovaných takmer 125.000 ľudí

Kyjev 13. marca (TASR) - Takmer 125.000 ľudí evakuovali na Ukrajine cez humanitárne koridory z miest, v ktorých prebiehajú boje. Oznámil to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správe prevzala od denníka The Guardian a televízie CNN.



Podľa Zelenského je v súčasnosti prioritou dostať humanitárny konvoj do obliehaného mesta Mariupol, v ktorom uviazlo približne 400.000 ľudí, pričom im dochádza jedlo i voda.



"Náš humanitárny konvoj je vzdialený len dve hodiny od Mariupolu, je to len 80 kilometrov," uviedol Zelenskyj, podľa ktorého sa ukrajinským orgánom podarilo doručiť už 100 ton potrebnej pomoci obyvateľom vojnou zmietanej Ukrajiny.



"Robíme všetko pre to, aby sme prekonali odpor okupantov, ktorí bránia v ceste dokonca aj kňazom sprevádzajúcim konvoje s jedlom, vodou a liekmi," uviedol Zelenskyj.



Humanitárny konvoj smerujúci do Mariupolu vyrazil ešte v sobotu z mesta Záporožie. Predchádzajúce snahy o doručenie potravín a evakuáciu ľudí z Mariupolu zlyhali pre pokračujúce ostreľovanie zo strany ruskej armády, píše agentúra AP.