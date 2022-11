Zelenskyj: Cez všetko sa dostaneme, pretože sme nezlomný národ

Kyjev 23. novembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že Ukrajina obnoví energetickú infraštruktúru, ktorú poškodili ruské raketové útoky a vyzdvihol nezlomnosť ukrajinského ľudu. Zároveň uviedol, že Kyjev v súvislosti so stredajšími ruskými údermi požiada o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady (BR) OSN. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



"Všetko obnovíme a cez toto všetko sa dostaneme, pretože sme nezlomný národ," povedal Zelenskyj v krátkom videoodkaze zverejnenom na sociálnej sieti Telegram.



Rusko v stredu vypálilo na Ukrajinu približne 70 riadených striel, z nich 51 zneškodnila protivzdušná obrana, uviedla ukrajinská armáda. Šéf ukrajinskej polície Ihor Klymenko oznámil, že pri útoku zahynulo šesť ľudí a 36 osôb utrpelo zranenia, napísal britský denník The Guardian.



Ukrajinský prezident na sociálnej sieti Twitter napísal, že Ukrajina v súvislosti so stredajším raketovým útokom požiada o zvolanie mimoriadneho zasadnutia BR OSN. "Vraždy civilistov a ničenie civilnej infraštruktúry sú teroristické činy. Ukrajina neustále požaduje ráznu reakciu medzinárodného spoločenstva na tieto zločiny," uviedol.



Rusko podniká rozsiahle útoky na Ukrajinu od októbra. Najnovší ruský úder na ukrajinskú energetickú infraštruktúru spôsobil po celej krajine výpadky dodávok elektriny a vody. Dôsledky hlásili aj v susednom Moldavsku.